Para Bertoni, hay que cambiar la formas de jugar

07/10/2017 -

El ex delantero campeón del mundo Daniel Bertoni afirmó que el seleccionado argentino de fútbol "jugando así" como en sus últimas presentaciones no clasificará al Mundial de Rusia 2018 y aseguró que el astro Lionel Messi es "el único que responde" en el equipo, que a una fecha de la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas está fuera de la zona de clasificación para el torneo ecuménico.

"El único que responde es Messi", afirmó Bertoni en diálogo con radio Mitre.

"La preocupación es que el equipo no responde y con este sistema cualquier 9 se muere de hambre", expresó el ídolo de Independiente.

"(Ángel) Di María no puede jugar por derecha y no era un partido para (Alejandro) ‘Papu’ Gómez", opinó el ex atacante de Fiorentina de Italia.

Por último, Bertoni indicó que si la Argentina repite la actuación de los últimos partidos complicará su acceso al campeonato del mundo: "Jugando así no clasificamos al mundial".