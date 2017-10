Señalan un repunte en los alquileres del sector comercial

Fotos EFECTO. Para el operador, hay un retorno de negocios a la zona céntric

07/10/2017 -

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local, Osvaldo Ruiz, señaló que el mercado de alquileres comerciales asiste en la actualidad a ‘una reactivación mediana’ según la calificó e indicó que esta situación se dió ‘en los últimos dos meses’.

"Es una reactivación media, no es una locura pero hay muchos comerciantes que de enero a marzo vendieron muy poco y recién están reacomodando sus números y han empezado a buscar locales, tanto grandes como pequeños que se habían retirado del microcentro, ahora buscan reinstalarse", dijo el directivo.

Puntualizó que "hay gente que se ha ido del microcentro que no ha aguantado el alquiler y en 2016 o 2015 se ha retirado al macro centro y ahora quiere reinstalarse".

Señaló en cuanto a precios que "el mercado sigue manteniendo los valores porque hubo un momento en que no se podía alquilar, entonces los propietarios decidieron congelar precios y más del 12% semestral no se puede subir porque el comercio no soporta tanto ajuste", apuntó.

Por otro lado, dijo que se nota también una reactivación en la demanda de viviendas por créditos hipotecarios. Dijo que "la gente ahora ha empezado a buscar viviendas de hasta $1,5 millones para comprar y eso va a reactivar el mercado". Destacó que "hay propiedades de hasta ese monto en los barrios, Primera Junta, Inmigrantes y parte del Autonomía". Agregó que la reactivación comercial de alquileres y la demanda de viviendas ronda el 35%.