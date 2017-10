Con dos partidos, prosigue la Copa UPCN de básquet femenino

Fotos CANDIDATO. Quimsa, que visitará a Colón, se mantiene invicto.

Con dos partidos comenzará hoy la quinta fecha de la Copa UPCN de básquet femenino, que organiza la Asociación Capitalina.

Desde las 19.30, Sportivo Colón enfrentará a Quimsa (dirigirán Páez y Nocco), en tanto que Coronel Borges jugará ante Belgrano (Montoya y N. Díaz).

La fecha se completará mañana con los tres partidos restantes: Juventud vs. Independiente, Newbery vs. Nicolás y Villa Constantina B vs. Huracán.

La Capitalina también programó para esta noche el partido entre Almirante Brown y El Remanso, por la categoría B. Dirigirán López y Aliaga.