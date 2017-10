Habrá acción en el Jorge "Turco" Videla

07/10/2017 -

CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del club Tiro Federal de Frías se disputará hoy (sábado) el 16º capítulo del certamen Jorge Videla que organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El horario del arranque iba a ser confirmado al cierre de esta edición en la reunión de delegados. El fixture será el que se detalla a continuación: Loma Negra vs Vella Competición; Los Cuervos vs Maestro Veliz; Los Tornillos vs Barrio Oeste; El Vasco Carnes vs Bar Palito y Los Gigantes vs Los Leones. Las posiciones tienen a Los Tornillos con 36 unidades arriba en la general, a pesar de haber igualado sin goles en la fecha anterior con Bar Palito. Vella Competición está en el segundo lugar con 28 entre otros combinados.