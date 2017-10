Puigdemont comparecerá el martes y es una incógnita si intentará declarar la independencia

Fotos DUDA. Carles Puigdemont (2º desde la der.) busca aliados para que no fracase su intento de declarar la independencia.

BARCELONA, España. El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió comparecer en el Parlamento catalán el próximo martes sin develar si declarará la independencia de forma unilateral, en un intento por sortear un veto de la Justicia española y en medio de fuertes presiones políticas y económicas para que dé marcha atrás a su aventura secesionista.

No obstante, desde el partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), el socio del gobierno catalán en el proceso de secesión, el diputado Carles Riera, dijo que no hay "ningún elemento" que haga pensar que el presidente no cumplirá con su compromiso.

El Ejecutivo central de Mariano Rajoy, por su parte, se mantiene en la misma posición de firmeza, y exige a Puigdemont que "vuelva al orden constitucional para dialogar", sin dar todavía ningún paso drástico para abortar el proceso de secesión.

"Este gobierno sabe cuándo tiene que actuar", remarcó el vocero del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, en un momento en el que la presión también es máxima sobre el presidente Mariano Rajoy, acorralado entre los sectores que reclaman una intervención inmediata sobre el autogobierno de Cataluña, y los que piden "diálogo" para evitar una catástrofe de consecuencias impredecibles.

En síntesis, la amenaza de una declaración unilateral de secesión sigue sobre la mesa, de ahí que el escenario de cara a la próxima semana es todavía muy incierto.

La Mesa del Parlamento regional -órgano de gobierno de la cámara- fijó la sesión plenaria en la que hablará el presidente catalán para el martes a las 18 local (13 de Argentina).

Coincidiendo con este paso, el gobierno catalán publicó los resultados definitivos del referéndum del domingo pasado, que pese a haberse celebrado bajo la prohibición del Tribunal Constitucional, era indispensable para avanzar hacia la ruptura con España.

De acuerdo con los datos ofrecidos, de la consulta participaron 2,28 millones de personas, un 43% del censo electoral, y el 90,18% votaron a favor del Sí a la independencia.

"El pleno del próximo martes es el momento adecuado para ratificar el referendo, la ley de independencia y para que se inicie el proceso constituyente", aseguró Carles Riera, de la CUP, antes de remarcar que su partido "confía" en Puigdemont, con cuya coalición, Junts pel Sí, dijo estar negociando los términos del texto de la declaración.

En su solicitud al Parlamento, formalizada por escrito, Puigdemont afirmó que el objetivo de su comparecencia es "informar sobre la situación política actual", sin dar más detalles ni mencionar al referendo.

