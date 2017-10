Yanina reveló quién encontró a Nicole NEUMANN con un amante

Fotos Yanina Latorre no le tiene miedo a nadie. Y, pese a haber sido tratada de cruel en los últimos días, redobla sus comentarios sobre la infidelidad de Nicole Neumann.

El rumor de las infidelidades estaba circulando desde la separación de Fabián Cubero y Nicole Neumann. Si bien la crisis entre la ex pareja estalló en abril pasado, la modelo había acusado que era el ‘desgaste’ lo que hizo separarlos. Sin embargo, Yanina Latorre volvió a hablar del tema en el programa "Los Ángeles de la mañana", de Canal 13, pero esta vez dio detalles que confirman la infidelidad de la modelo para con el futbolista.

En aquel entonces, cuando se produjo la separación oficial entre Poroto y Nicole, fue Yanina quien había revelado que el supuesto amante de la modelo era Pablo Cosentino, marido de Daniela Urzi. De hecho, la mujer de Gambetita había asegurado que un viaje que Neumann realizó a Italia para ver a su padre, en realidad tenía que ver con una visita que le hizo al empresario en Milán.

Hasta el momento, nadie sabía de donde había surgido esa polémica versión, pero en el programa que conduce Ángel De Brito se trató el tema de la indignación que tiene Cubero y su familia porque Nicole calificó de "morboso" el acercamiento de Poroto a Bargiela, ex de Facundo Moyano en Cortá por Lozano, el ciclo que se emite por Telefé.

Fue allí que Yanina disparó sin filtro: "De qué morbo habla si ella se la pasaba poniéndole me gusta a Urzi, mientras se la vinculaba con el marido...". Acto siguiente, la panelista de Los Ángeles de la Mañana no aguantó más guardarse el dato que tenía y, lejos de acabar con la polémica, le puso nombre y apellido a la persona que le dijo a Cubero acerca de la infidelidad que había cometido su mujer.

"Lo otro que lo tiene muy caliente a Cubero, y en ese punto lo entiendo, es ella (Nicole) y el hipotético amante en un hotel de Milán repleto de jugadores de fútbol siendo él futbolista. Los vio el representante de Cubero a ellos", reveló la mujer de Gambetita ante el asombro de sus compañeros.

¿Quién fue la persona que pescó infraganti a Nicole y Cosentino? Se trata de Martín Guastadisegno, el representante de Cubero. Según lo que dio a entender Latorre, Guastadisegno habría visto a Nicole junto a Cosentino en un hotel, donde además habían varios jugadores de fútbol alojados allí.

Este detalle era la pieza del rompecabezas que faltaba para entender la separación definitiva entre el futbolista de Vélez y la modelo. Si bien este dato era desconocido hasta el momento, Yanina lo sabía hace tiempo y, según dio a entender, explicaría la decisión de Fabián de dejar la casa que compartía con sus tres hijas y Neumann.

Contra Nancy Pazos

Después de que Nancy Pazos se refiriera a ella en Showmatch, Yanina Latorre le respondió con todo.

Nancy habló con mucha ironía del presente de su compañera en "Los Ángeles de la Mañana"- "Yanina necesita que la rieguen. Agua, leche es muy buena también. Necesita un poco más de humedad en su vida", señaló.

La rubia le contestó delante de Ángel De Brito dando lugar a una gran discusión: "Me llama la atención tu cambio de discurso. Antes decías que estaba mal decir que una mina estaba mal atendida. Ahora me dijiste que me falta leche. Ponete de acuerdo. Hablaste de leche, estuviste muy fina".

Pazos redobló la apuesta: "Yo siento que te estás marchitando. Siento que no estás bien. Creo que tiene que ver con una negación de las cosas que te pasan".

Latorre se enojó aún más: "No te confundas con mi personaje televisivo. ¿Qué sabés? Vas a un lugar que no está bueno. Vas a tener que empezar a callarte la boca, te lo digo en serio. Te estás equivocando".