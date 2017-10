Inés Estévez habló de su romance homosexual con Luz Cipriota en la TV

Fotos Inés Estévez dijo que su personaje la llevó a buscar todo lo que ella no es.

07/10/2017 -

Inés Estevez está protagonizando con Julio Chávez el unitario "El maestro", de El Trece. En la trama, interpreta a Paulina, una coreógrafa y ex esposa de Abel Prat (Chávez), que tiene una relación amorosa con la joven bailarina Blanca (Luz Cipriota).

"Lo interesante del encare que tiene este programa es que la homosexualidad es parte de la vida. Es una pareja y punto", dijo la actriz sobre esta historia, en una entrevista con el ciclo radial "Por si las moscas".

Además, explicó que muestran el amor entre dos mujeres con naturalidad y respeto: "No hay ninguna necesidad de ponerse efectista, ni morboso, y eso es mucho más respetuoso e inclusivo que andar haciendo hincapié en cómo es la intimidad de dos personas homosexuales".

Por último, señaló que su personalidad es completamente opuesta al de Paulina: "Era ir en contra de mi naturaleza todo el tiempo. Jugar a ser lo opuesto. Es muy interesante para un actor. Narcisismo, manipulación, ser dominante, someter a todo el mundo a su antojo y necesidad, sobornar. Todas esas actitudes están lejos de encontrar algo de mí para plasmar ahí, implican hacer lo que yo no haría, decir lo que no diría y sentir lo que no sentiría".