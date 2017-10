"No me gusta prometer y no cumplir", indicó la gobernadora

07/10/2017 -

En la parte final de su discurso, la mandataria Claudia de Zamora les expresó a los vecinos: "Quería que me vean, en el sentido de que doy la cara una vez más, porque yo en su momento les había prometido y lo que prometo quería ver esto hecho realidad".

Seguimiento

Señaló que al arquitecto Fernández le preguntaba constantemente: "Cuándo van a estar las viviendas porque no me gusta prometer y no cumplir".

"Esto es una promesa que hoy está plasmada en estas casas, que ha sido el esfuerzo no de la gobernadora sino de un gran equipo que trabaja para que se les dé dignidad y tengan una vivienda", asintió la mandataria provincial.