Arranca una nueva fecha del certamen Tarjeta Sol

07/10/2017 -

Con una extensa programación, comenzará hoy una nueva fecha del Torneo Anual Tarjeta Sol, que organiza la Federación de Hockey de Santiago del Estero.

Los partidos se disputarán en las canchas de Lawn Tennis y Old Lions, tanto hoy como mañana.

El comité organizador recordó que es obligatorio el uso de canilleras y protector bucal en todas las divisiones.

Programación

En Lawn Tennis: a las 8, Athenas vs. Central Córdoba, en Sexta; 9.10, Mishqui Mayu vs. Casa del Docente, en Séptima; 10.20, Lawn Tennis Blanco vs. Athenas HC, en Séptima; 11.30, entrenamiento del seleccionado Sub18 Caballeros; 15.30, Casa del Docente vs. Central Córdoba, en Primera Damas; 17, SECH vs. Old Lions Rojo, en Primera Damas; 18.30, Lawn Tennis A vs. Lawn Tennis B, en Primera Damas.

En Old Lions: a las 8.30, Old Lions Azul vs. Old Lions Rojo, en Sexta; 9.40, Green Sun vs. SEC, en Sexta; 10.50, Old Lions Rojo vs. Old Lions Azul; 15.30, H. Termas Club vs. Círculo SC, en Primera Damas; 17, Green Sun vs. Ucse, en Primera Damas; 18.30, Old Lions Azul vs. Casa del Docente, en Séptima.