Estrenaron "Ernesto", una película japonesa sobre la revolución del "Che" Guevara

07/10/2017 -

La vida de Freddy Maymura, un guerrillero boliviano de origen nipón que combatió junto al argentino Ernesto "Che" Guevara en Bolivia, inspiró a una película japonesa que fue rodada en Cuba en español y que se estrenó en los cines del país asiático. La cinta "Ernesto" -nombre con el que se conocía a Maymura- narra la historia de este hijo de inmigrantes japoneses en Bolivia, cuya vida dio un giro radical al conocer al "Che" mientras estudiaba medicina en La Habana en los años 60. "Me impactó mucho el personaje de Freddy, no se me iba de la cabeza ese joven que murió luchando junto al ‘Che’ Guevara", explicó el director del filme, Junji Sakamato, que descubrió a su protagonista mientras investigaba sobre la emigración de japoneses a Bolivia desde finales del siglo XIX. Marcado por su encuentro con el "Che", Freddy decidió alistarse en el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, la guerrilla internacionalista que el líder revolucionario argentino emprendió en las selvas del país andino. El joven, quien también era conocido con el apodo de "el médico", murió en agosto de 1967 a los 25 años a manos del ejército boliviano. La cinta arranca con un episodio bastante desconocido, la visita del "Che" a la ciudad japonesa de Hiroshima en el verano de 1957, doce años después de que fuera devastada por Estados Unidos con una bomba atómica.