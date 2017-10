D’Alessandro mostró más de lo que debía

07/10/2017 -

Las fotos de los famosos en ropa interior o en pleno destape, no tardaron en llegar. Esta vez fue el actor Victorio D’Alessandro quien revolucionó las redes sociales al publicar una foto con el torso desnudo y, además de mostrar sus abdominales, sus seguidoras no dejaron pasar el detalle de que tiene el pantalón más abajo que lo normal. La prueba está en que se nota la diferencia del color de piel de cuando usa traje de baño y toma sol. La publicación obtuvo casi 27 mil me gusta.