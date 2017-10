¿Cuánto más costará llenar el tanque en Santiago con la suba que se prevé después de las elecciones?

08/10/2017 - Mientras distintos referentes del sector de expendedores de combustibles indicaron que tras la liberación de precios que ya está vigente, el valor de la nafta y el gasoil no superará el 10% de incremento y que se aplicará luego de las elecciones del 22 de octubre, el interrogante que se plantea es qué implicará para el bolsillo de los santiagueños un aumento del litro de nafta en ese porcentaje. A principios de mes, el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Carlos Gold, afirmó que la decisión del gobierno nacional de liberar los precios de los combustibles “no implica un cambio desmesurado de la situación”, y advirtió que el incremento en los precios “será luego de las elecciones” y que no superará el 10 por ciento. “No hay un cambio desmesurado de la situación; la suba de precios se va a dar pero no será superior al 10 por ciento”, estimó el titular de Cecha, Carlos Gold, quien además estimó que el incremento ocurrirá “luego de las elecciones” dado que “YPF tiene el 60 por ciento del mercado y es la que mueve el amperímetro de los aumentos; ninguna petrolera lo va a hacer antes” que la firma estatal. En la actualidad, los precios en surtidor de YPF, que cuenta con los precios más económics en Santiago del Estero se encuentran en $21,91 la nafta súper, en $23,99 la Infinia, en $18,85 el gasoil 500 y el diesel Infinia, en $20,99 el litro. ¿Cuánto más tendrían que pagar los consumidores santiagueños si la suba fuera del 10%? En el caso de la nafta súper, serían $2,19 más de forma tal que el litro subiría a $24,10. En tanto para el litro de Infinia, de $23,99 subiría unos $2,39 a un monto de $26,38 por cada litro de combustible. Por su parte, en el caso del gasoil 500 que hoy cuesta $18,85, pasaría a costar $1,85 más y su valor alcanzaría a $20,70. A su vez, en el caso del diesel Infinia, su valor aumentaría bajo este supuesto de una suba del 10%, en $2,09 de manera tal que el precio del litro de este combustible pasaría a ser de $23,08. Llenar el tanque De esta forma, si llenar un tanque de 50 litros con nafta súper hoy cuesta $1.095,50, en un escenario de suba del 10% como el previsto post elecciones, pasaría a costar $1.205. A su vez, en el caso de la Infinia que hoy demanda para completar un tanque de 50 litros unos $1.199,50, con un alza del 10%, habría que disponer de unos $1.319. En el caso del gasoil, completar un tanque de 50 litros, demandaría de los $942,50 actuales, unos $1.035. El gasoil Infinia que para una carga completa hoy demanda $1.049.50, pasaría a demandar unos $1.154.