Cuáles son los sectores que más crecieron en la actividad industrial

08/10/2017 - La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en el 67,3% en el mes de agosto de 2017. Si se analiza el período eneroagosto de 2017, cabe destacar que en el mes de agosto de 2017 la industria manufacturera registra el mayor nivel de utilización de la capacidad instalada en el corriente año. Considerando los primeros ocho meses de 2017, en el mes de agosto del corriente año alcanzan el mayor nivel de utilización de la capacidad instalada los bloques de: papel y cartón, industrias metálicas básicas, productos minerales no metálicos, productos textiles, la industria metalmecánica excepto automotores y la industria automotriz. En el caso de la industria papelera, el incremento en el uso de las instalaciones fabriles se vincula principalmente con el mayor nivel de elaboración de papeles para envases y embalajes. Con respecto a las industrias metálicas básicas, el sector siderúrgico registra un aumento en la utilización de las plantas productivas que se vincula fundamentalmente con el buen desempeño de la actividad de la construcción, el crecimiento en la fabricación de maquinaria agrícola y sus complementos y el mayor nivel de producción de determinados segmentos de línea blanca. La utilización de la capacidad instalada en el bloque de productos minerales no metálicos crece impulsada por la construcción tanto de obras públicas como privadas. Las expectativas de los fabricantes de materiales de construcción son positivas para los próximos meses. En efecto, según la encuesta cualitativa de la construcción, para el período septiembre-noviembre de 2017, 64% de las empresas que realizan obras privadas y 54% de las firmas constructoras que realizan principalmente obras públicas prevén que el nivel de actividad del sector aumentará. La industria textil alcanza en el mes de agosto de 2017 el nivel de utilización de la capacidad productiva más alto del período eneroagosto del corriente año, que se vincula con el mayor nivel de producción de hilados de algodón y de tejidos. Sin embargo, el uso de las instalaciones fabriles en este sector se ubica aún por debajo del nivel registrado en el mes de agosto del año anterior, como consecuencia del menor volumen de ventas en el mercado interno que se registra en el corriente año con respecto al año pasado. La industria metalmecánica excluida la automotriz presenta en el mes de agosto de 2017 el mayor porcentaje de utilización de la capacidad instalada del período enero- agosto del corriente año, asociado principalmente al crecimiento de la actividad de la construcción, de algunas líneas de consumo durable y de los sectores automotor y agrícola. La mayor utilización de la capacidad instalada en la industria automotriz se vincula, principalmente, con el crecimiento de la producción de vehículos utilitarios. En el mes de agosto de 2017, los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son: papel y cartón (88%), refinación del petróleo (85,3%), industrias metálicas básicas (79,5%), productos minerales no metálicos (77,1%), productos del tabaco (77%) y productos textiles (69,1%). Por otra parte, los bloques sectoriales que se ubican por debajo del nivel general de la industria son: productos alimenticios y bebidas (65,9%), sustancias y productos químicos (62,3%), metalmecánica excepto automotores (61,1%), productos de caucho y plástico (60,1%), la industria automotriz (55,1%) y edición e impresión (54,1%). l