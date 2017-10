Se redujo el busto y se convirtió en la número 1 del mundo

Fotos Simona Halep.

Simona Halep clasificó a la final del Torneo de Pekín y se aseguró el puesto número 1 del ranking mundial de la WTA, momentáneamente liderado por la española Garbiñe Muguruza. La joven se sometió a un radical cambio para mejorar su rendimiento.

¿Qué hizo? Se redujo el busto. “Me perjudica al correr, no puedo desplazarme de la manera que me gustaría. Quiero sentirme cómoda en la cancha y también en la vida. Si no fuese tenista también me operaría por una cuestión de estética”, aseguró.

Y agregó: “Es la única manera para focalizarme en mis objetivos deportivos y también para que dejen de hablar de mí por otros motivos que no tienen que ver con la raqueta”.

Tras el trascendental cambio, su notoria evolución le permitió subir a lo más alto y mejorar notablemente su técnica al punto tal de convertirse en la mejor del planeta.