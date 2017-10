El Censo Agropecuario se hará a mediados del año próximo

08/10/2017 - El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó el proyecto para la realización del Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA-18) ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del H. Senado de la Nación. Este operativo se llevará a cabo a mediados del año próximo para relevar todas las explotaciones agropecuarias del país. En el encuentro, el Director del Indec, Jorge Todesca, destacó que “la recuperación del Censo Agropecuario no solo será un hito en cuanto a la obtención de información, sino que va a ser la base indispensable para garantizar el flujo de informes de coyuntura de las estadísticas agropecuarias, que hoy no tenemos”. En particular, consideró Todesca, “hace falta desde las autoridades provinciales y locales un gran respeto por la independencia y el profesionalismo que se debe tener con los institutos y oficinas de estadística para contar con información certera y completa”, y solicitó al auditorio que se transmita “ese espíritu con el que nosotros trabajamos en el ámbito nacional”. La Directora Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio del INDEC, Carolina Plat, detalló los objetivos, la metodología y el cronograma del censo: la prueba piloto se llevará a cabo en cinco provincias (Buenos Aires, San Juan, Tucumán, Corrientes, Río Negro) durante el próximo mes de noviembre; en marzo de 2018 se hará un censo experimental; y finalmente, el CNA- 18 comenzará en agosto y se extenderá por 75 días. A fines de 2018 se conocerán los primeros resultados. Durante el censo se relevarán la cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias, las formas de tenencia de la tierra, el uso del suelo, la superficie con cultivos, la producción agrícola, la población residente y el empleo permanente y transitorio, entre otros datos. No se recolectarán datos económicos expresados en valores monetarios, según explicó Plat. La novedad de este operativo será la incorporación de tabletas que, entre otras ventajas, permitirán controlar el estado de avance y la cobertura en tiempo real y facilitar un rápido y más eficiente procesamiento de los datos.