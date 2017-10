Se habilitaron obras públicas en Nueva Esperanza

Hoy 21:13 -

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento Pellegrini, se dejaron habilitadas importantes obras públicas como el Centro Educativo, Tecnológico y Cultural así como también se entregaron 34 soluciones habitacionales para los pobladores de la localidad y sus alrededores.

En esta oportunidad participó el vicegobernador de la Provincia, José Emilio Neder que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social,Dr. Ángel Niccolai, el ministro de Obras Publicas, Arq. Daniel Brué, la ministra del Agua , Ing. Norma Fuente junto al Senador Nacional , Dr. Gerardo Zamora, junto al intendente de Nueva Esperanza, Alberto Cazazola.

Tras el arribo de los funcionarios a la Ciudad de Nueva Esperanza, se dirigieron al CETyC que está pensado como un espacio para la recreación y educación que tendrá un importante impacto en la vida social de la comunidad, allí se realizaran diversas actividades destinadas a personas de todas las edades.

La directora del CETyC, Prof. Aurora Leila junto al Intendente de Nueva Esperanza, Alberto Cazazola invitaron a las autoridades a hacer un recorrido por las modernas instalaciones. Allí mismo pudieron conocer el zoom, la sala de informática, el micro cine, la sala de entretenimiento, el salón de reuniones, las aulas, la dirección así como también otras dependencias que aportan a la confortabilidad de todo el lugar que se encuentra totalmente equipado.

El intendente de Nueva esperanza se refirió a la construcción del moderno edificio: "es un centro moderno, educativo, tecnológico y cultural para todos los jóvenes, niños y adultos, donde también van a funcionar las oficinas del inti y del inta. Con las universidades también planificamos la instalación de un moderno laboratorio que va a servir no solamente para los alumnos que están cursando las carreras universitarias, sino que va a servir para los productores porque en este laboratorio se van a hacer análisis de suelo, de aire, de agua, de semillas. Es importante decir que si no fuera por la Gobernadora, Dra. Clàudia de Zamora, no hubiera sido posible concretar esta obra", resaltó Cazazola.

La entrega de viviendas fue en la casa de Ramón Villalba, en el marco del programa de viviendas sociales implementado por la Gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora.

Al hacer uso de la palabra, el Vice Gobernador, José Emilio Neder manifestó:"estas viviendas han venido a resolver un problema de dignidad habitacional, sobre todo en el interior de nuestra provincia. Este es un programa que lleva adelante nuestra gobernadora con una visión muy clara de la sensibilidad social y de la realidad de nuestra provincia. En diciembre vamos a tener inauguradas 10.000 viviendas sociales en todo el territorio provincial”.

Neder reflexionó que desde hace 12 años a esta parte “cuantas cosas tenemos hoy que nos han acercado a una realidad de progreso, desarrollo. Cuánto hemos ido construyendo y cuanto ha cambiado la realidad de nuestros pueblos del interior. Nuestro proyecto va marcando a las claras que el principal objetivo es generar una provincia con futuro, ese es el principal desarrollo y el beneficiario tiene que ser el pueblo de la provincia de Santiago del Estero".

El Intendente, Alberto Cazazola expresó "es un día de mucha alegría para todos nosotros” e hizo alusión a las obras que se inauguraron y a las que “que viene haciendo el gobierno de la provincia por todo el territorio santiagueño. Esto solo se puede dar gracias a la buena administración, a una provincia económica y financieramente equilibrada".

A su turno el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora expresó: "quiero trasmitirle las disculpas de la gobernadora, que seguro estará muy contenta por todas estas obras pero, especialmente porque estamos frente a mas de 30 viviendas que se están adjudicando y de otras tantas que se siguen construyendo”. Luego agradeció la posibilidad “que me dan de dar un saludo a una ciudad y a todo un departamento que yo lo siento como parte de mi vida. He andado muchísimo, tengo innumerables amigos y afectos, para mi venir a Nueva Esperanza es venir a dejarles un compromiso de corazón a este maravilloso pueblo".