CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Octubre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
08/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 LOS SIMPSONS
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 CANIGGIA LIBRE
01.15 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE DOMINGO
14.00 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 GENERACIÓN TIERRA: UN
LUGAR PARA VIVIR
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES
DEL SUD VS. HURACÁN (F)
18.30 PLANETA OCÉANO
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
21.00 EL MATADERO
21.30 POLIFONÍA
22.00 PASA EN SGO.
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
NUEVA CHICAGO
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.49 MI NOVIA ES UN FANTASMA
08.37 IGUALITA A MI
10.48 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
12.29 LICENCIA PARA CASARSE
14.13 LA MANSIÓN EMBRUJADA
15.53 LÍNEA DE EMERGENCIA
17.41 ROMEO DEBE MORIR
19.59 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
23.55 EL JUEZ
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF
08.50 ALF
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 ALF (TEMPORADA 4)
11.00 MULAN
12.36 EL AMOR CUESTA CARO
14.29 SUEÑOS DE AMOR
16.31 CORAZÓN DE CABALLERO
18.57 MISS SIMPATÍA
21.00 TOOTSIE
23.11 MEJOR... IMPOSIBLE
TNT
06.08 ENTRENANDO A PAPÁ
08.22 ZATHURA
10.20 UNA NOCHE PARA MAMÁ
12.17 ENCANTADA
14.17 MALÉFICA
16.02 RÁPIDO Y FURIOSO
18.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
20.04 SOY LEYENDA
22.00 EL HOMBRE DE ACERO
00.41 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.41 EL MAESTRO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
SEASON 17
11.00 HOUSE M.D., SEASON 4
12.00 HOUSE M.D., SEASON 4
13.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
13.30 ELEMENTARY, SEASON 5
14.20 HOMBRES MISTERIOSOS
16.50 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
18.55 TORTUGAS NINJA
21.00 KICK-ASS 2. CON UN PAR
23.00 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
01.05 ELEMENTARY, SEASON 5
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
SEASON 17
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL MISMO CIELO, SEASON 1
09.55 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL
12.10 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
14.05 MINORITY REPORT. SENTENCIA
PREVIA
17.10 EL VUELO
20.00 DE MENDIGO A MILLONARIO
22.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
01.00 DE MENDIGO A MILLONARIO
03.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
+ DOMINGO 8, A LAS 20.30, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD
“UNA VUELTA MÁS”.
+ MARTES 10, A LAS 21, MÚSICOS Y BAILARINES DEL BALLET
ANTUMAPU, DE CHILE.
+ JUEVES 12, A LAS 21, BALLET MEXCALTITAN.
+ VIERNES 13, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.
+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET FOLCLORICO LATINOAMERICANO.
+ VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO
JUÁREZ.
+ SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL
BALLET FOCHESATO.
+ DOMINGO 29, A LAS 21, TRIBUTO THE BEATLES, CON THE BEATS.
CINE RENZI
(BESARES 151)
+ HOY AL 11/10, A LAS 22, “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN,
DOLORES FONZI Y ERICA RIVAS. ENTRADA 2D $30.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+ VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
08/10 -14:00 (Cast) 16:15
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10- 19.15 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
08/10- 14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30
(Cast) 22:15 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
08/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 18:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
08/10 - 11/10 - 21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
08/10-11/10 - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
08/10 -14:30 (Cast) 16:30
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
08/10-11/10 - 22:30 (Subt)
TITA 2D:
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
08/10-11/10 - 21:30 (Cast)
MY LITTLE PONY LA PELÍ-
CULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
08/10 - 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)
19:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 - 22.50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MY LITTLE PONY: LA PELÍ-
CULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 17.50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BLADER RUNNER MAY 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA APTA 18 AÑOS
ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 -
22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65