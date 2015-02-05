CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Octubre 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

08/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 LOS SIMPSONS

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 CANIGGIA LIBRE

01.15 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE DOMINGO

14.00 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA


CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 GENERACIÓN TIERRA: UN

LUGAR PARA VIVIR


EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS


CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES

DEL SUD VS. HURACÁN (F)

18.30 PLANETA OCÉANO

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

21.00 EL MATADERO

21.30 POLIFONÍA

22.00 PASA EN SGO.

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

NUEVA CHICAGO


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS


CINEMAX

06.49 MI NOVIA ES UN FANTASMA

08.37 IGUALITA A MI

10.48 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

12.29 LICENCIA PARA CASARSE

14.13 LA MANSIÓN EMBRUJADA

15.53 LÍNEA DE EMERGENCIA

17.41 ROMEO DEBE MORIR

19.59 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

23.55 EL JUEZ

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF

08.50 ALF

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 ALF (TEMPORADA 4)

11.00 MULAN

12.36 EL AMOR CUESTA CARO

14.29 SUEÑOS DE AMOR

16.31 CORAZÓN DE CABALLERO

18.57 MISS SIMPATÍA

21.00 TOOTSIE

23.11 MEJOR... IMPOSIBLE

TNT

06.08 ENTRENANDO A PAPÁ

08.22 ZATHURA

10.20 UNA NOCHE PARA MAMÁ

12.17 ENCANTADA

14.17 MALÉFICA

16.02 RÁPIDO Y FURIOSO

18.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

20.04 SOY LEYENDA

22.00 EL HOMBRE DE ACERO

00.41 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.41 EL MAESTRO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

SEASON 17

11.00 HOUSE M.D., SEASON 4

12.00 HOUSE M.D., SEASON 4

13.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

13.30 ELEMENTARY, SEASON 5

14.20 HOMBRES MISTERIOSOS

16.50 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

18.55 TORTUGAS NINJA

21.00 KICK-ASS 2. CON UN PAR

23.00 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

01.05 ELEMENTARY, SEASON 5

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

SEASON 17

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL MISMO CIELO, SEASON 1

09.55 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL

12.10 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

14.05 MINORITY REPORT. SENTENCIA

PREVIA

17.10 EL VUELO

20.00 DE MENDIGO A MILLONARIO

22.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

01.00 DE MENDIGO A MILLONARIO

03.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

+ DOMINGO 8, A LAS 20.30, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD

“UNA VUELTA MÁS”.

+ MARTES 10, A LAS 21, MÚSICOS Y BAILARINES DEL BALLET

ANTUMAPU, DE CHILE.

+ JUEVES 12, A LAS 21, BALLET MEXCALTITAN.

+ VIERNES 13, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.

+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET FOLCLORICO LATINOAMERICANO.

+ VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO

JUÁREZ.

+ SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL

BALLET FOCHESATO.

+ DOMINGO 29, A LAS 21, TRIBUTO THE BEATLES, CON THE BEATS.

CINE RENZI

(BESARES 151)

+ HOY AL 11/10, A LAS 22, “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN,

DOLORES FONZI Y ERICA RIVAS. ENTRADA 2D $30.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+ VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

08/10 -14:00 (Cast) 16:15

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10- 19.15 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

08/10- 14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30

(Cast) 22:15 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

08/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 18:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

08/10 - 11/10 - 21:35 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE

TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

08/10-11/10 - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

08/10 -14:30 (Cast) 16:30

MADRE (2D):

DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)

08/10-11/10 - 22:30 (Subt)

TITA 2D:

BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)

08/10-11/10 - 21:30 (Cast)

MY LITTLE PONY LA PELÍ-

CULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

08/10 - 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)

19:00 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 - 22.50

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MY LITTLE PONY: LA PELÍ-

CULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 17.50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BLADER RUNNER MAY 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

DESEARÁS AL HOMBRE DE

TU HERMANA APTA 18 AÑOS

ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 -

22.40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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