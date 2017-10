“El recurso humano y el tecnológico van de la mano”

08/10/2017 -

La mamografía, que es el método tradicional y se lo utiliza como medio de cabecera para la prevención, junto con la consulta al médico, en el tema de la patología mamaria, van de la mano con los recursos complementarios. En este caso, la mamografía es el método de elección.

La mamografía utiliza radiación, similar a cualquier estudio radiológico focalizado en la mama. En la actualidad, lamentablemente se sigue utilizando la mamografía analógica, que se usa el revelado y procesado. Para que la placa salga en forma nítida se necesita ciertos factores técnicos y químicos que estén acorde al procedimiento. Hay una serie de factores en la mamografía analógica tradicional o antigua. En la evolución de esa mamografía vino la mamografía digital o computarizada, ya sea indirecta y directa, que es una mamografía mucho más nítida, que necesita menos radiación. Probablemente utilice menos compresión para realizar el procedimiento.

Con los recaudos necesarios, y con el personal capacitado se tiene que realizar el estudio sin ningún tipo de inconvenientes.

Ahora, la mamografía que más se utiliza es la digital o computarizada, ya sea indirecta, o a campo completo. En el proceso se utiliza radiación e ionizantes.

Entonces, entre los estudios están la mamografía analógica tradicional, y la mamografía digital o computarizada.

Sumado a la mamografía, en el arsenal de diagnóstico por imágenes está la ecografía, con métodos ultrasonidos inocuos para la personas y es recomendable en la mujer joven, en quienes predomina el tejido muscular, que es el más denso; y resonancias magnéticas.

Dentro de las mamografías hay otras tecnologías que se las vienen difundiendo cada vez más. Dentro de la mamografía digital directa está la tomosíntesis, y estamos haciendo el esfuerzo para incorporarlo. Hoy por hoy, las financiadoras de salud o las obras sociales no reconocen la práctica de la tomosíntesis. La mamografía digitales indirectas y otros procedimiento sí, pero estos no, y estas son algunas de las limitaciones que tenemos para incorporar cosas nuevas.

Práctica

El tema del recurso humano va de la mano del recurso tecnológico. Vemos como estos aparatos nuevos se van aggionarnando y tratando de ser un poco más cómodos en detalles que no son menores, como el mito de que la mamografía duele, y lo que hace que el paciente piense más de una vez en hacerse el estudio. Haciéndolo con recursos humanos capacitados y los recursos técnicos adecuados, que no queden dudas que no habría ningún tipo de impedimento ni dolor en la práctica.

Concientización

Es clave la educación desde la familia, el colegio, las Upas, y desde todos los sectores de la red privada y pública. Tenemos recursos capacitados, médicos clínicos de cabecera y cada vez más especialistas desde el lado de los métodos complementarios, porque es importante la unión para, entre todos llevar un diagnóstico efectivo al paciente, para que si se encuentra algo se lo trate en tiempo y forma, que en definitiva es la clave.

Hay que decirle a la gente que no tiene que tener miedo, porque cuanto antes se realice los exámenes, es mucho más beneficioso.

Hay que seguir concientizando, es una lucha del día a día. La idea es que bajen las tasas, porque el de mamas, lamentablemente es uno de los cánceres que están a la cabecera de la incidencia de la mujer.

En Santiago estamos cada vez más capacitados para tratar este tipo de problemas.

Es fundamental la capacitación continua en toda la medicina, es fundamental la inversión. No es que terminamos hace 20 años la facultad, hicimos la residencia y con eso ya estamos. Día a día van cambiando protocolos, estatificaciones, estamos yendo de la mano con la tecnología. Creo que lo que se viene haciendo, se lo hace con mucho profesionalismo y consciente de lo que se hace en forma casi exclusiva.

Desde la parte privada, queremos que lo que hacemos se replique en la parte pública. Hoy por hoy, con el tema de internet y la telemedicina y la segunda consulta, es mucho más accesible.

El Servicio del Hospital Regional va a digitalizar dentro de poco el sistema de mamografía. El CIS Banda, desde que empezó a funcionar incorporó la mamografía digital indirecta. Esto fue un paso muy importante.

De a poco, en las ciudades cabeceras queremos ir incorporando esta tecnología.