FÚNEBRES | 8 de Octubre de 2017

08/10/2017 -

Fallecimientoa

- María Díaz Juárez (Loreto)

- Julio Salto

- Sergia del Rosario Ferreyra (Beltrán)

- Reyna Aurelia Sayago (Forres)

- María Elena Fernández

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su esposo Simón, Rojas, hijos Eduardo, Negra, Kiko, Rubén, Dany y Mara Roxana y José; h. pol., nietos, bisnietos y demás fliares. y vecinos participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cement. La Piedad, casa de duelo C/ 14 Nº 575- 100 Borges. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Ya descansas en paz en los braazos del Señor. Sus primos Beto, Marcelo, Nano y Marisa, primas politicas Patricia y Blanca, sobrinos Luciana, Fernando y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Pocha, Lorena y Marito Costas comparten el pesar por el fallecimiento de su vecino.

SALTO, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Que tu sabiduría y bondad nos de fuerza en estos momentos tan difíciles. Te amaremos por siempre. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. "Querida Dorita: Siempre llevaremos en nuestro recuerdo los lindos momentos compartidos con nuestras familias. Que el Señor te recibas en sus brazos y gocen de la paz eterna". Alfredo Palomo, Isabel Hoyos de Palomo, sus hijas Isabel y Patricia y flia, participan con gran dolor su fallecimiento.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Ingenieros Pedro Enrique Botetta, su esposa Elvira Nuñez de Boletta participan con profundo pesar su partida al Reino del Señor. Acompañan en este momento a su esposo Salomón Lafi, hijas y respectivas familias. Elevando oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su esposo Raúl, hija Fanny; su hijo político Fabián; sus nietos Flor, Alejandra y Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse ocho meses de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE HERRERA, ISIDORA A. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/16|. Querida Yita, pasaron 11(once) meses que partiste en busca de nuestro Señor, para pedir y rogar por la bendición y la paz que el Señor Dios otorga a todas las almas buenas. Recuerdo que siempre solíamos pedir por nuestra paz y bendición a quién le tocara partir en busca todo lo que el Señor otorga y brinda a todos sus adoradores. Raúl Herrera invita a la misa hoy a las 8 del corriente mes a las 19.30 hs. en la Pquia. Nuestra Virgen de la Piedad.

FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Hace un mes que tu vida se transformó para estar en paz junto a tus seres queridos y en manos de Dios. Tu partida nos deja un gran vacío, pero siempre presente en nuestros corazones. Sus hermanos Perla, Tomás y Nora; sus sobrinas Julia y Erika, nos reuniremos para pedir por el descanso de tu alma hoy en la Pquia. San Roque a las 20.30 hs.

GONZÁLEZ, ROSA RAMONA ALBERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/13|. Su esposo Luis Ángel Herrera e hijos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, Bº Libertad, al cumplirse 4 años de su fallecimiento.

MARNERO, MARIO MARTÍN MONS. (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/14|. Sus hermanas lo recordarán en el 3er. aniversario de su fallecimiento en la misa de hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, invitan a familiares y amigos a participar de la misma para pedir por la paz de su alma.

SALVATIERRA DE JUÁREZ, PÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Enrique, Silvia y Nilda Juárez, hijos políticos, nietos, bisnietos y su hermana Catalina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús para pedir por su eterno descanso y la paz de su alma.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Hace tres meses que me dejaste, vivirás por siempre en mi recuerdo. Su hija Blanca invita a la misa que se celebrará en su memoria en la Pquia. La Inmaculada hoy domingo a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene f in". Acompañan en este dolor amigas de la Familia: Luciana R., Andrea F., Jacky M., Elvira L. Flavia. Elevan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACUÑA, MIRTA DEL VALLE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/16|. Su madre Mirta, su hijo Mateo, sus hermanos CarlosEdgardo, María Teresa y Juan Ruben, sus tios, sus primos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martín (L.B.) a las 20 hs.

ACUÑA, MIRTA DEL VALLE (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/16|. "Querida sobrina: hace ya un año que te fuiste al Reino Celestial, cuanto dolor nos embarga aún por tu pronta partida. En cada rincón de la casa siempre retumba tu voz inconfundible y tu risa inigualable que siempre daba alegría en la mesa familiar". Sus tíos Ricardo y Magui, invitan a la misa que se oficiará hoy a la 20 hs en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martin (L.B.).

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Viejo querido hoy hace dos meses de tu partida al Cielo, donde seguramente te reuniste con tus seres queridos y desde allí nos cuidas. Pero el egoísmo propio de los seres humanos hace que te busquemos, te lloremos por tu ausencia. Duro revés nos dio la vida al no tenerte, no encontramos consuelo. Pá te extrañamos y te amaremos por siempre. Su esposa y familia invitan a participar de la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apostol. L.B.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos, agradecen el profesionalismo y dedicación brindada, durante su enfermedad al personal de Terapia Intensiva del Sanatorio Alberdi, al comisario retirado Elpidio Abdala y flia. tucumano Lara, Flia. Yonni, Ana Lía, familiares, vecinos y amigos a todas las personas que nos acompañaron en tan doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy domingo a las 20.30 hs. en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO DE GONZÁLEZ, ALBA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Ya hace 3 meses de tu partida y todavia estamos aquí llorándote, lo único que nos queda es saber que descansas en paz junto a nuestros seres amados siempre te recordaremos con cariño y te mantendremos viva en nuestras vidas. Tu hijo Lito González, su esposa Yoly Frias, nietos Enzo, Paco, Emilio, Nadia, Héctor, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia La Salette a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su prima, Mirta Corvalán participa con dolor su fallecimiento, acompañando con cariño a su esposa Zulema, sus hijos Julio y Fernando; sus nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruega oraciones en su memoria.-

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Clara Mazzoleni participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Zulema, sus hijos Julio y Fernando y a toda su familia en este doloroso momento. La oración del Altísimo esté siempre presente, rogando por su eterno descanso.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Azucena F. de Sayah Correa, saluda y acompaña en su dolor a su esposa Zulema, a sus hijos Fernando, Julito y flia. y a sus cuñadas Yolanda y Beatriz Costas; elevando oraciones en su memoria. Dios les mande resignación. Que así sea.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. El Sr. Intendente de la Ciudad de Suncho Corral, Jorge Daniel Azar, participa con profundo dolor su partida y ruega oración a su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian Azar y flia, Sebastián Azar y Gabi, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Chueco Sosa y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y ex- profesor. Además acompañan en este difícil momento a la familia.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Constantino Gómez Montero y sus hijos Mariano, Silvia (a) y Anita con sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de Julio, su concuñado y tío y abraza a Zulema, a sus hijos y nietos con cariño y dolor, por su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Pocha, Lorena y Marito Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Maria Azucena Rivero y sus hijas Lucrecia, Claudia y Eugenia, abrazan con cariño a la prima Zulema, acompañándolos en este momento de dolor con la oración. Que Julio goce la de la Paz Eterna.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Los compañeros y compañeras del Frente Peronista Termense, acompañan con inmenso dolor a la familia del Padrino Político y compañero Pablo, en esta inesperada partida al cielo. Ruegan una pronta resignación a su familia y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Gustavo Mukdise y señora, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Pablo y acompañan a su familia en este difícil momento. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. "Bienaventurados los grandes de corazón porque serán ensalzados. Amigos y compañeros de siempre. Estarás en nuestras vidas y de todos los termeños. Pero en familias tan unidas como las nuestras son las fuerzas de tus enseñanzas". Acompañan a su familia, hijos nietos y bisnietos: Adri y José Fares. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Raúl F. Gutiérrez y familia, acompañan con tristeza el inmenso dolor, la partida al reino celestial del amigo Pablo. Ruegan por la paz de su alma. Las Termas.

DÍAZ JUÁREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro afecto de siempre... Descansa en Paz. Cacho Leiva su esposa Ina y sus hijos Ely y Gustavo participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ JUÁREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Rosario Chávez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto.

DÍAZ JUÁREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. El Señor la reciba en sus brazos de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Daniel, hija política Marcela; sus nietas Daniela, Valentina, Belén y Sol participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hija Mercedes; sus nietos Liliana, Negro, Pablo, Marcelo y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Vicente y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Marcelino y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Manuel y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hija Elba; hijo político Nolberto; nietos Javier y René participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Raúl, su hija política Rosa; sus nietos Leo y Luci participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hija Charo y familia; Soledad y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Roberto y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo José y familia; Graciela y Lalo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hija Lidia y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Manuel y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su nieto Gringo y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su nieto Leo, nieta política Eliana y bisnieto Genaro participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su nieta Gabriela; bisnietos Matías, Florencia, Pamela y Brenda participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro.

GARAY, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en cementerio de Choya. SERVICIO REALIZADO POR CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS. EMPRESA PICCO.

SAYAGO, REINA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Hoy te fuiste de nuestro lado, para estar junto a su padre descansando en paz. Desde allí nos estarás mirando y cuidando como siempre lo hiciste aquí n la tierra. Nosotros te llevaremos en nuestro corazón. Su hermano Germán Sayago, su cuñada Zaira Pereyra, sus sobrinas: Conce, Roxana, Sonia, Miriam, y Fiama, nietas: Martina y Anahi, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Forres.

SAYAGO, REINA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su sobrino José Rodríguez, su esposa Roxana Sayago y su hijo José Germán Rodríguez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, REYNA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Sus hijos Germán y Bernalina; sobrinos y demás fliares. partic. Su fallec. Sus restos serán inhum. a las 10.30 en el cementerio zonal, casa de duelo Forres, Dpto. Robles. SERV. Hamburgo Cia. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.). Falleció el 8/9/17|. Tu imagen perdurará en nuestras memorias porque te tenemos presente en un sueño, en un recuerdo, en una sonrisa en nuestros corazones, sabemos que a cada paso que damos estás al lado nuestro protegiéndonos y dándonos fuerzas para seguir adelante. Al cumplirse un mes de su fallecimiento sus compañeras de trabajo, Magui y Silvina invitan la misa que se oficiara hoy a las 20,30 en el Santuario Ntra. Sra. De Loreto.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------Sepelios Participaciones----------------------------------------FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su esposo Simón, Rojas, hijos Eduardo, Negra, Kiko, Rubén, Dany y Mara Roxana y José; h. pol., nietos, bisnietos y demás fliares. y vecinos participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cement. La Piedad, casa de duelo C/ 14 Nº 575- 100 Borges. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Ya descansas en paz en los braazos del Señor. Sus primos Beto, Marcelo, Nano y Marisa, primas politicas Patricia y Blanca, sobrinos Luciana, Fernando y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Pocha, Lorena y Marito Costas comparten el pesar por el fallecimiento de su vecino. SALTO, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Que tu sabiduría y bondad nos de fuerza en estos momentos tan difíciles. Te amaremos por siempre. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA. SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. "Querida Dorita: Siempre llevaremos en nuestro recuerdo los lindos momentos compartidos con nuestras familias. Que el Señor te recibas en sus brazos y gocen de la paz eterna". Alfredo Palomo, Isabel Hoyos de Palomo, sus hijas Isabel y Patricia y flia, participan con gran dolor su fallecimiento. SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Ingenieros Pedro Enrique Botetta, su esposa Elvira Nuñez de Boletta participan con profundo pesar su partida al Reino del Señor. Acompañan en este momento a su esposo Salomón Lafi, hijas y respectivas familias. Elevando oraciones en su memoria.----------------------------------------Invitación a Misa----------------------------------------ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su esposo Raúl, hija Fanny; su hijo político Fabián; sus nietos Flor, Alejandra y Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse ocho meses de su partida. Elevan oraciones en su memoria. CORVALÁN DE HERRERA, ISIDORA A. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/16|. Querida Yita, pasaron 11(once) meses que partiste en busca de nuestro Señor, para pedir y rogar por la bendición y la paz que el Señor Dios otorga a todas las almas buenas. Recuerdo que siempre solíamos pedir por nuestra paz y bendición a quién le tocara partir en busca todo lo que el Señor otorga y brinda a todos sus adoradores. Raúl Herrera invita a la misa hoy a las 8 del corriente mes a las 19.30 hs. en la Pquia. Nuestra Virgen de la Piedad. FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Hace un mes que tu vida se transformó para estar en paz junto a tus seres queridos y en manos de Dios. Tu partida nos deja un gran vacío, pero siempre presente en nuestros corazones. Sus hermanos Perla, Tomás y Nora; sus sobrinas Julia y Erika, nos reuniremos para pedir por el descanso de tu alma hoy en la Pquia. San Roque a las 20.30 hs. GONZÁLEZ, ROSA RAMONA ALBERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/13|. Su esposo Luis Ángel Herrera e hijos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, Bº Libertad, al cumplirse 4 años de su fallecimiento. MARNERO, MARIO MARTÍN MONS. (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/14|. Sus hermanas lo recordarán en el 3er. aniversario de su fallecimiento en la misa de hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, invitan a familiares y amigos a participar de la misma para pedir por la paz de su alma. SALVATIERRA DE JUÁREZ, PÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Enrique, Silvia y Nilda Juárez, hijos políticos, nietos, bisnietos y su hermana Catalina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús para pedir por su eterno descanso y la paz de su alma. TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Hace tres meses que me dejaste, vivirás por siempre en mi recuerdo. Su hija Blanca invita a la misa que se celebrará en su memoria en la Pquia. La Inmaculada hoy domingo a las 20 hs.----------------------------------------Agradecimientos--------------------------------------------------------------------------------Recordatorios--------------------------------------------------------------------------------Responsos--------------------------------------------------------------------------------Traslado de Restos--------------------------------------------------------------------------------La Banda--------------------------------------------------------------------------------Sepelios Participaciones----------------------------------------BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene f in". Acompañan en este dolor amigas de la Familia: Luciana R., Andrea F., Jacky M., Elvira L. Flavia. Elevan oraciones en su querida memoria.----------------------------------------Invitación a Misa----------------------------------------ACUÑA, MIRTA DEL VALLE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/16|. Su madre Mirta, su hijo Mateo, sus hermanos CarlosEdgardo, María Teresa y Juan Ruben, sus tios, sus primos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martín (L.B.) a las 20 hs. ACUÑA, MIRTA DEL VALLE (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/16|. "Querida sobrina: hace ya un año que te fuiste al Reino Celestial, cuanto dolor nos embarga aún por tu pronta partida. En cada rincón de la casa siempre retumba tu voz inconfundible y tu risa inigualable que siempre daba alegría en la mesa familiar". Sus tíos Ricardo y Magui, invitan a la misa que se oficiará hoy a la 20 hs en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martin (L.B.). PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Viejo querido hoy hace dos meses de tu partida al Cielo, donde seguramente te reuniste con tus seres queridos y desde allí nos cuidas. Pero el egoísmo propio de los seres humanos hace que te busquemos, te lloremos por tu ausencia. Duro revés nos dio la vida al no tenerte, no encontramos consuelo. Pá te extrañamos y te amaremos por siempre. Su esposa y familia invitan a participar de la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apostol. L.B. RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos, agradecen el profesionalismo y dedicación brindada, durante su enfermedad al personal de Terapia Intensiva del Sanatorio Alberdi, al comisario retirado Elpidio Abdala y flia. tucumano Lara, Flia. Yonni, Ana Lía, familiares, vecinos y amigos a todas las personas que nos acompañaron en tan doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy domingo a las 20.30 hs. en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. ROMANO DE GONZÁLEZ, ALBA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Ya hace 3 meses de tu partida y todavia estamos aquí llorándote, lo único que nos queda es saber que descansas en paz junto a nuestros seres amados siempre te recordaremos con cariño y te mantendremos viva en nuestras vidas. Tu hijo Lito González, su esposa Yoly Frias, nietos Enzo, Paco, Emilio, Nadia, Héctor, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia La Salette a las 20 hs.----------------------------------------Agradecimientos--------------------------------------------------------------------------------Recordatorios--------------------------------------------------------------------------------Responsos--------------------------------------------------------------------------------Traslado de Restos--------------------------------------------------------------------------------Interior--------------------------------------------------------------------------------Sepelios Participaciones----------------------------------------BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su prima, Mirta Corvalán participa con dolor su fallecimiento, acompañando con cariño a su esposa Zulema, sus hijos Julio y Fernando; sus nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruega oraciones en su memoria.- BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Clara Mazzoleni participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Zulema, sus hijos Julio y Fernando y a toda su familia en este doloroso momento. La oración del Altísimo esté siempre presente, rogando por su eterno descanso. BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Azucena F. de Sayah Correa, saluda y acompaña en su dolor a su esposa Zulema, a sus hijos Fernando, Julito y flia. y a sus cuñadas Yolanda y Beatriz Costas; elevando oraciones en su memoria. Dios les mande resignación. Que así sea. BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. El Sr. Intendente de la Ciudad de Suncho Corral, Jorge Daniel Azar, participa con profundo dolor su partida y ruega oración a su memoria. BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian Azar y flia, Sebastián Azar y Gabi, participan con profundo dolor su fallecimiento. BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Chueco Sosa y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y ex- profesor. Además acompañan en este difícil momento a la familia. BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Constantino Gómez Montero y sus hijos Mariano, Silvia (a) y Anita con sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de Julio, su concuñado y tío y abraza a Zulema, a sus hijos y nietos con cariño y dolor, por su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Pocha, Lorena y Marito Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Maria Azucena Rivero y sus hijas Lucrecia, Claudia y Eugenia, abrazan con cariño a la prima Zulema, acompañándolos en este momento de dolor con la oración. Que Julio goce la de la Paz Eterna. CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Las Termas. CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Los compañeros y compañeras del Frente Peronista Termense, acompañan con inmenso dolor a la familia del Padrino Político y compañero Pablo, en esta inesperada partida al cielo. Ruegan una pronta resignación a su familia y elevan oraciones a su memoria. Las Termas. CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Gustavo Mukdise y señora, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Pablo y acompañan a su familia en este difícil momento. Las Termas. CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. "Bienaventurados los grandes de corazón porque serán ensalzados. Amigos y compañeros de siempre. Estarás en nuestras vidas y de todos los termeños. Pero en familias tan unidas como las nuestras son las fuerzas de tus enseñanzas". Acompañan a su familia, hijos nietos y bisnietos: Adri y José Fares. Las Termas. CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Raúl F. Gutiérrez y familia, acompañan con tristeza el inmenso dolor, la partida al reino celestial del amigo Pablo. Ruegan por la paz de su alma. Las Termas. DÍAZ JUÁREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro afecto de siempre... Descansa en Paz. Cacho Leiva su esposa Ina y sus hijos Ely y Gustavo participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. DÍAZ JUÁREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Rosario Chávez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto. DÍAZ JUÁREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. El Señor la reciba en sus brazos de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Daniel, hija política Marcela; sus nietas Daniela, Valentina, Belén y Sol participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hija Mercedes; sus nietos Liliana, Negro, Pablo, Marcelo y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Vicente y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Marcelino y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Manuel y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hija Elba; hijo político Nolberto; nietos Javier y René participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Raúl, su hija política Rosa; sus nietos Leo y Luci participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hija Charo y familia; Soledad y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Roberto y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo José y familia; Graciela y Lalo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hija Lidia y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijo Manuel y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su nieto Gringo y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su nieto Leo, nieta política Eliana y bisnieto Genaro participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. FERREYRA, SERGIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su nieta Gabriela; bisnietos Matías, Florencia, Pamela y Brenda participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín de la Paz del cementerio de Beltrán, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro. GARAY, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en cementerio de Choya. SERVICIO REALIZADO POR CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS. EMPRESA PICCO. SAYAGO, REINA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Hoy te fuiste de nuestro lado, para estar junto a su padre descansando en paz. Desde allí nos estarás mirando y cuidando como siempre lo hiciste aquí n la tierra. Nosotros te llevaremos en nuestro corazón. Su hermano Germán Sayago, su cuñada Zaira Pereyra, sus sobrinas: Conce, Roxana, Sonia, Miriam, y Fiama, nietas: Martina y Anahi, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Forres. SAYAGO, REINA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su sobrino José Rodríguez, su esposa Roxana Sayago y su hijo José Germán Rodríguez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. SAYAGO, REYNA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Sus hijos Germán y Bernalina; sobrinos y demás fliares. partic. Su fallec. Sus restos serán inhum. a las 10.30 en el cementerio zonal, casa de duelo Forres, Dpto. Robles. SERV. Hamburgo Cia. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.----------------------------------------Invitación a Misa----------------------------------------AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.). Falleció el 8/9/17|. Tu imagen perdurará en nuestras memorias porque te tenemos presente en un sueño, en un recuerdo, en una sonrisa en nuestros corazones, sabemos que a cada paso que damos estás al lado nuestro protegiéndonos y dándonos fuerzas para seguir adelante. Al cumplirse un mes de su fallecimiento sus compañeras de trabajo, Magui y Silvina invitan la misa que se oficiara hoy a las 20,30 en el Santuario Ntra. Sra. De Loreto.----------------------------------------Agradecimientos----------------------------------------