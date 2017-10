Se realizarán actos de opción de cargos destinados a maestros de grado y especiales del Nivel Primario

08/10/2017 -

El Consejo General de Educación, a través de la Dirección General de Nivel Primario, informa a los maestros de grado y especiales inscriptos y clasificados de las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, de jornada completa; maestro celador para la región 2; maestros especiales de las regiones 1, 2, 3 y 8, de jornada completa, que se realizarán actos de opción de cargos el martes 10 en la Escuela Nº 542 ‘Agustina P. de Libarona’; el miércoles 11 en las escuelas Nº 542 (Región Nº 1) y Nº 55 ‘Amadeo Jacques’; el jueves 12 en la escuela Nº 542 (regiones 3 y 5), escuela Nº 55 ‘Amadeo Jacques’, (regiones 4, 6 y 8) y el viernes 13 en la escuela Nº 542 (de jornada completa), en todos los casos desde las 8.30.

Martes 10

Maestro de grado; escuelas: Nº 79, de Selva, Rivadavia, tres suplencias; Nº 9, de Estación Simbolar, Banda, una suplencia; Nº 500, de Los Pirpintos, una suplencia; Nº 762, Capital; Nº 813, de Barrialito, una vacante (7º grado, jornada completa); la Nº 1011, de Weisburd, Mariano Moreno, una suplencia (7º B, jornada completa); Nº 1216, de la ciudad Capital, una suplencia (6º A, jornada extendida); y en la Nº 1243, también de la ciudad Capital, una suplencia (5º C, jornada extendida).

Del área Educación Física, para las escuelas: Nº 982, de la ciudad de Sumampa, en Quebrachos, una vacante; la Nº 474, de Las Tinajas, Mariano Moreno, una vacante; la Nº 1214, de Quimilí, Mariano Moreno, una vacante; para el Centro Experimental Nº 5, de Suncho Corral, Juan Felipe Ibarra, una vacante; y para la escuela Nº 884, de Colonia Argentina, Banda, una suplencia.

En el área Plástica: para la escuela Nº 17, de la ciudad de Frías, Choya, una vacante.

Para el área Música: en el Centro Experimental Nº 2, de Añatuya, General Taboada, una vacante. Para las escuelas: Nº 43, de San Ramón, Banda, una suplencia; la Nº 972, de Forres, Robles, una vacante; la Nº 237, de la ciudad Capital, una vacante; Nº 160, de Suncho Corral, Juan Felipe Ibarra, una suplencia; la Nº 631, de Estación Zanjón, Capital, una suplencia; la Nº 814, de Fernández, Robles, una vacante; la Nº 982, de Sumampa, Quebrachos, una vacante; la Nº 474, de Las Tinajas, Mariano Moreno, una vacante; Nº 871, de Quimilí, Mariano Moreno, una vacante; la Nº 22, de la ciudad Capital, una suplencia; y la Nº 772, de Villa Ojo de Agua, Ojo de Agua, una suplencia (mañana y tarde).

Para cubrir cargos del área Educación Inglés: para las escuelas Nº 57, de Herrera, Avellaneda, una suplencia; Nº 79, de Selva, Rivadavia, una suplencia; la Nº 765, de la ciudad Capital, una vacante; Nº 1223, de Campo Gallo, Alberdi, una vacante; Nº 19, de San Pedro, Guasayán, una suplencia; y la Nº 243, de Frías, Choya, también una suplencia.

En cuanto al área Tecnología: para la escuela Nº 155, de Añatuya, General Taboada, una vacante; para el Centro Experimental Nº 2, de la misma ciudad, una suplencia; y para las escuelas Nº 336, de Monte Quemado, Copo, una vacante; Nº 502, de Puente Negro, Avellaneda, una suplencia; Nº 418, de Nueva Esperanza, Pellegrini, una vacante; Nº 673; de Las Termas, Río Hondo, una suplencia; Nº 761, de la misma ciudad, una suplencia; Nº 871, de Quimilí, Mariano Moreno, una suplencia; Nº 1214, también de Quimilí, otra vacante; y la Nº 1011, de Weisburd, Mariano Moreno, una suplencia.

Del área Carpintería: para las escuelas Nº 4, de Vuelta de la Barranca, Capital, una suplencia; la Nº 208, de Mal Paso, Capital, una vacante; Nº 653, de El Fisco de Fátima, Jiménez, suplencia; la Nº 937, de Libertad, Mariano Moreno, una suplencia.

Miércoles 11

Para la región 1, maestro de grado a partir del puntaje 22.08, listado único: para las escuela Nº 28, de la ciudad Capital, una suplencia (1º D, tarde); y la Nº 109, de Los Pocitos, Capital, una suplencia ( 1º y 2º, del mañana).

Además, llaman a maestros especiales para las áreas de Plástica, a partir del puntaje 11.70 listado único, para la escuela Nº 1.239, de la ciudad Capital, una suplencia (s mañana y tarde); de Música, listado único y listado extraordinario, para la escuela Nº 765, de la ciudad Capital, una suplencia ( tarde); de Tecnología a partir del puntaje 15.62, listado único, para la escuela Nº 1.173, de la ciudad Capital, una suplencia ( mañana); Nº 27, de la ciudad Capital, una vacante.

También el miércoles 11 de octubre de 2017, pero de la región 2, llaman a maestro de grado a partir del puntaje 22.20, de listado único, para las escuelas: Nº 1.086, ciudad de La Banda, Banda, una suplencia (7º C, tarde); Nº 814, de Fernández, Robles, una suplencia (3º D, tarde); Nº 1.039, de Caspi Corral, Figueroa (7º, mañana); Nº 863, de Colonia El Simbolar, Robles (2º C, tarde); Nº 226, de La Banda (6º A, mañana); Nº 127, de La Banda (5º E, tarde); Nº 1.172, de La Banda (3º A, mañana); Nº 1.172, La Banda (3º D, tarde); Nº 1.161, de Colonia El Simbolar, Robles una suplencia (4º A, mañana); Nº 413, de Majada Sud, San Martín, una suplencia (3º y 4º, mañana); Nº 339, de La Banda, Banda, una suplencia (3º C, mañana); Nº 339, La Banda, una suplencia (4º A, mañana); Nº 18, de Los Acosta, Banda, una suplencia (4º y 5º, mañana); Nº 296, de Chilcán, Sarmiento, una suplencia ( mañana).

Maestro celador a partir del puntaje 25.88, listado único, para la escuela Nº 150, de La Banda, Banda, una suplencia ( tarde).

Maestros especiales para las áreas de: Plástica, a partir del puntaje 12.53, listado único, para la escuela Nº 59 de Beltrán, Robles, una suplencia (s mañana y tarde); de Tecnología, a partir del puntaje 15.38, listado único, para la escuela Nº 916, de Mili, Robles, una suplencia ( mañana); Educación Física, a partir del puntaje 19.00, listado único, para la escuela Nº 226, de la ciudad de La Banda, Banda, una suplencia ( tarde); de Inglés, listado único y listado extraordinario, para las escuelas Nº 99, de Taco Pujio, Robles, una vacante; y la Nº 170, de Los Soria, Banda, una vacante. De Música, listado único y listado extraordinario, para la misma escuela Nº 170, una vacante.

Jueves 12

Región 3, a maestros de grado, a partir del puntaje 23.04, listado único, para las escuelas: Nº 1.232, de Pampa Zuni, Pellegrini, una vacante de director personal único (1º a 7º, del mañana); Nº 679, de Brea Puñuna, Río Hondo, una vacante director personal único (1º a 7º, mañana); Nº 350, de San Pablo, Río Hondo, una suplencia ( tarde); Nº 724, de El Bobadal, Jiménez, una vacante (1º C, tarde).

En cuanto a maestros especiales, citan para las áreas de: Inglés, a partir del puntaje 11.02, listado único, para la escuela Nº 724, de El Bobadal, Jiménez, una vacante (días y horario a convenir); de Tecnología, listado único y listado extraordinario, para la escuela Nº 1.002, de Chañar Pozo de Arriba, Río Hondo, una vacante.

En la región 4, maestro de grado, inicia listado extraordinario, para la escuela Nº 881, de Colonia Libanesa, Avellaneda (7º, mañana).

En la región 5, maestro de grado a partir del puntaje 18.30, listado único, para la escuela Nº 675, de Suncho Corral, Juan F. Ibarra, una suplencia (3º A, tarde).

En la región 6, maestro de grado a partir del puntaje 18.90, listado único, para las escuelas Nº 313, de Monte Quemado, Copo, una suplencia (6º C, tarde); Nº 672, La Cañada, Copo, una vacante (7º, del mañana); y Nº 1.123, de Manga Bajada, Copo (2º, mañana).

En la región 8, maestro de grado a partir del puntaje 17.41, listado único, para las escuelas: Nº 11, de Villa Ojo de Agua, Ojo de Agua, una vacante (4º B, mañana); Nº 533, de Chilca Juliana, Ojo de Agua, una suplencia (6º, mañana); Nº 982, de Sumampa, Quebrachos, una suplencia (2º, mañana); y la Nº 416, de Ramírez de Velazco, Quebrachos (3º y 4º, del mañana).

En esta última región también llaman a maestros especiales para el área de Tecnología, inicia listado único, para las escuela Nº 658, del paraje Km 49, Ojo de Agua, una suplencia ( mañana); y Nº 971, de Los Telares, Salavina, una suplencia (s mañana y tarde).

Viernes 13

Establecimientos de jornada completa y jornada extendida, para maestros de grado, inicia listado único, para las escuelas Nº 1011, de Weisburd, Mariano Moreno, una suplencia (7º B); Nº 862, de Los Pereyra, Robles, una suplencia (2º B); Nº 4, de Los Quiroga, Banda, una suplencia (4º B).

Además, convocan a maestros especiales del área Música, listado único y listado extraordinario, para las escuelas Nº 844, de Yutu Yacu, Río Hondo, una suplencia ( tarde); y Nº 631, de Estación Zanjón, Capital, una vacante ( tarde).