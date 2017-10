Desde la Municipalidad de la Capital destacaron la participación de vecinos en la 8ª Marcha Aeróbica

Fotos RESPUESTA. Numerosos vecinos se unieron a la caminata que finalizó en el Parque Aguirre con el sorteo de importantes premios.

08/10/2017 -

Con "marcado éxito por la convocatoria de miles de santiagueños" se realizó ayer la octava Marcha Aeróbica "Por una comunidad saludable", según informaron desde la Municipalidad de la Capital, organizadora del evento deportivo y recreativo.

La caminata fue encabezada por el intendente capitalino, Hugo Orlando Infante, y miembros de su gabinete de gobierno, y al final de la misma se realizó el sorteo de importantes premios, entre ellos un automóvil 0K que fue ganado por la vecina Myriam del Carmen Gutiérrez, del barrio Sarmiento.

"Estoy muy entusiasmado. Ésta es una fiesta de los vecinos de la ciudad, que lo pueden disfrutar siempre en familia y éste es un año más donde gracias a Dios todo ha salido bien. Lo importante es que todos disfrutemos y que, año a año, los vecinos se sumen cada vez más. Este año, fueron 20.000 los inscriptos y eso demuestra que los vecinos deciden aceptar y sumarse a las propuestas saludables que les alcanza el municipio", dijo el intendente Infante.

Luego de entregar las llaves del auto a la vecina ganadora, el jefe comunal también lo hizo con los ganadores de las motos, Leandro Emanuel Campos del barrio San Martín y Noemí del Valle Figueroa del San Germés.

Agradecimientos

El secretario de Gobierno, Humberto Santillán dijo al final de la prueba: "No me resta más que agradecerles a los santiagueños por el acompañamiento que tiene para el municipio, y el intendente Infante, y eso es un reflejo de que estamos trabajando permanentemente en forma conjunta con estas actividades que no solo son de entretenimiento sino de vida saludable".

Myriam Gutiérrez, la ganadora que recibió de manos del intendente las llaves del automóvil Chevrolet Prisma, agradeció a Infante, visiblemente emocionada.