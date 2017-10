Zamora enarbola un proyecto de unidad y crecimiento con equilibrio financiero

Fotos FÓRMULA. Zamora destaca a su compañero Neder: "Un radical y un peronista nuevamente vamos a trabajar juntos por la provincia".

08/10/2017 -

El senador nacional Gerardo Zamora se presenta como candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago, enarbolando como bandera la continuidad de un proyecto que viene gobernando la provincia desde hace 12 años, que apuesta a la unidad y crecimiento provincial sin endeudamiento, pero que en los últimos cuatro años tomó una mayor impronta social con la gestión de Claudia de Zamora, evidenciada en el plan de viviendas sociales y contención de los sectores más vulnerables. A través de sus distintas participaciones en actos públicos, el referente del oficialismo provincial quien lleva como candidato a vicegobernador a José Emilio Neder, expuso los lineamientos de su plataforma política.

Unión de los santiagueños

"Soy parte de un proyecto político que tiene que ver con la unidad de los santiagueños", refleja el exgobernador.

Además, remarcó la integración de varios sectores políticos para trabajar por el crecimiento de Santiago: "Quiero comprometerme no en propuestas o en promesas porque quienes están gobernando y este proyecto político provincial está gobernando la provincia, no necesita hacer promesas, tiene que hacer las cosas y eso es lo que hemos tratado de hacer. Un radical y un peronista nuevamente vamos a trabajar juntos por la provincia de Santiago del Estero".

El candidato a gobernador remarcó que su gestión va a "seguir en el marco de este proyecto que llevamos adelante junto con la gobernadora y al vicegobernador, gobernando para todos y tomando decisiones desde la política, que vayan siempre orientadas a favor de las mayorías, continuando lo que venimos haciendo hace bastante tiempo y que tiene que ver, obviamente, con la defensa de los intereses de los santiagueños".

Impronta social

"Tenemos un proyecto político provincial que tiene todavía muchas cosas por hacer. Una próxima gestión de gobierno tendría que empezar con una vara muy alta porque hemos avanzado mucho en términos de infraestructura básica y hemos generado algunas políticas de Estado que han ido permaneciendo, a lo cual, la actual gobernadora, le ha dado un fuerte contenido social", resalta Zamora sobre el perfil del mandato de Claudia de Zamora.

En tal sentido, Zamora viene expresando públicamente su reconocimiento al "trabajo conjunto que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social junto con las comisiones municipales, los intendentes y las ONG". En ese marco, ratificó la continuidad del programa hasta que no quede ninguna vivienda rancho o construcción precaria: "Vamos a continuar hasta que no quede ninguna familia viviendo en una casa indigna que trae muchos problemas".

Adelantando una continuidad de esa mirada social de la gobernadora Claudia de Zamora a la hora de tomar medidas, el candidato a gobernador del oficialismo recalcó que Santiago del Estero será una provincia "que construye y genere infraestructura básica, que apuesta al turismo, que apuesta a la educación, que apuesta a la producción, que apuesta al desarrollo económico, y a la solidaridad y a la inclusión de todos los santiagueños", porque "no existe progreso con santiagueños afuera".

Como suele marcar, como fuerza que gobierna, el Frente Cívico se someterá su gestión al plebiscito de las urnas: "Todo lo que se ha hecho está a la vista y en la actualidad lo ha continuado la gobernadora Claudia de Zamora durante cuatro años seguidos".

"Somos una provincia que realiza obras, ordenada financieramente, que no tiene muchos empleados públicos. Somos una de las pocas provincias que no tienen déficit fiscal y no tienen endeudamiento", reflejó Zamora sobre la ejecución de un vasto programa de infraestructura de desarrollo y social, sin poner en riesgo las finanzas provinciales.

Por otra parte, reivindicando una forma de gobernar que él impuso desde que asumió su primer mandato, comprometió el trabajo articulado con entidades intermedias de la sociedad, y dejar hacer a los "que saben y tienen amor por las cosas"

"No es el Estado el gran propulsor o el que todo lo debe o puede hacer, sino la sociedad entramada y gente con vocación; como siempre lo digo, a la gente hay que dejar hacer, a los que tienen ganas y amor por las cosas", subrayó al respecto.