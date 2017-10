"Me dieron la posibilidad de ganarme la vida", destacó una beneficiaria bandeña

08/10/2017 -

El intendente Pablo Mirolo visitó el domicilio de Paola Di Natale, una beneficiaria del Programa "Emprendiendo Sueños", para conocer el desarrollo de su negocio propio. Paola vive junto a su esposo y su hijo en el barrio 25 de Mayo 540 viviendas, desde donde inició su emprendimiento de pastelería artesanal, hace 4 años, al que llamó "Dulce Imanay". Con mucha emoción la joven comentó que tras conocer el lanzamiento del programa municipal presentó su proyecto solicitando un horno, una batidora industrial y demás insumos, "como todo comienzo, inicié mi negocio con lo que tenía a mano en la casa, pero cuando las ventas fueron aumentando no podía tomar demasiados pedidos por no contar con las herramientas de trabajo adecuadas". Agregó: "Me sorprendí cuando fui notificada sobre la entrega del horno, la batidora industrial y otros insumos, estoy muy agradecida porque me dieron la posibilidad de ganarme la vida con lo que me gusta hacer". Por su parte, el jefe comunal destacó: "Le agradezco a Paola por abrirnos las puertas de su casa y de su emprendimiento que forma parte de un programa municipal que tiene el objetivo de fortalecer y brindarles oportunidades a todas aquellas personas que tienen un oficio pero que les faltaban herramientas para tener su propio negocio y crear su propio trabajo". Finalmente resaltó: "Los santiagueños y los bandeños tenemos una gran capacidad de trabajo pero lo que falta a veces son los recursos económicos y las oportunidades y es ahí donde el Estado debe estar presente otorgando las herramientas para fortalecer el trabajo digno y terminar con el asistencialismo y el desempleo".