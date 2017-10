Duelos del Anual de hockey

08/10/2017 -

La Federación de hockey sobre césped hará proseguir hoy con la disputa del Torneo anual Tarjeta Sol. En cancha del Lawn Tennis: a las 9.10, en Mamis, Misqui Mayu HC vs. C.A Los Dorados; 10.20, en M., Lugus HC vs. Misqui Las VC; 13, en Intermedia, C.A.E.R vs. Old Lions RC Rojo; 14, en 1ºCaballeros, H Termas Club vs. C.A.C.C; 15.30, en 1ºC, C. Docente vs. S.E.C.H; 17, en 1ºC, C.A.E.R vs. Old Lions RC; 18.30, en I, S.L.T.C vs. Lugus HC "B"; 19.30, en Seleccionado, Damas Sub 21 con rival por designar.

En cancha de Old Lions: a las 8, en Mamis, Green Sun vs. Círculo SC; 9.10, en M., C. Docente vs. C.A. General Belgrano; 10.20, en I., Unión Sur HC vs. S.E.C Naranja; 14.30, en M., Old Lions RC vs. C.A General Belgrano; 15.50, en I., U.C.S.E vs. S.E.C Azul; 17, en I., Old Lions RC Azul vs. Lugus HC "A".