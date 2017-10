Azar y Díaz trazaron sus ejes en mejorar la economía y la producción

08/10/2017 -

José Antonio ‘Chiqui’ Azar (gobernador) y Carlos Eduardo Díaz (vicegobernador), representan la fórmula que el Frente Cruzada Santiagueña propone para el electorado, como candidatos a ocupar el Ejecutivo provincial. Entre sus propuestas, plantearon distintos ejes claves a tener en cuenta. Político e institucional: "Reglamentación de los fueros e inmunidades parlamentarias, que no alcancen a los actos que importen delitos comunes, para que no impliquen impunidad". Vivienda: "El valor de la cuota no puede exceder el 20% de los ingresos netos del adjudicatario, y eximirlo de pagar la cuota si hubiera quedado sin trabajo, ante tanto consiga un empleo. Cuando se detecten defectos o vicios en la construcción se suspenderá el cobro de cuota hasta tanto se reparen los mismos, responsabilizando el Ipvu a la empresa constructora". Salud: "Reequipamiento hospitalario de los centros asistenciales del interior provincial". Educación: "Normalización institucional del Consejo General de Educación". Economía y producción: "Diferenciación tributaria: reclamar al gobierno federal conforme las previsiones de la ley 24.631, la institución de un régimen de tasas diferenciadas de IVA aplicable a la producción industrial, agrícola y ganadera de la provincia, estableciéndose una reducción del 50% en la alícuota o tasa del impuesto, para compensar desventajas de infraestructura y de desarrollo con otros distritos, y dar mayor rentabilidad a la actividad económica en Santiago del Estero". *Gasoil, semillas y agroquímicos a precios diferenciados: plantear al gobierno federal la quita de la carga tributaria en estos insumos de la producción agropecuaria. *Ampliar la super ficie de riego, afectándose en un programa de cuatro años en la Ley de Presupuesto Provincial, una parte de lo recaudado por la Dirección de Rentas. *Compensación de Ingresos Brutos con inversiones fijas para motivar la inversión de sectores ajenos al agropecuario, en mejoras fijas para la producción agropecuaria tales como desmontes, alambrados, infraestructuras hídricas, entre otros. *Percepción de tributos provinciales por parte de las asociaciones de productores rurales, y destinar un porcentaje de lo recaudado en inversiones en infraestructura. *Regularización de la tenencia precaria de las tierras fiscales. * D e s a r r o l l o d e c o n - s o r c i o s d e p ro d u c t o re s ganaderos.