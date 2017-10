Fue a Sunchales en busca de revancha

Fotos CONFIANZA. El plantel partió ayer al mediodía y con el mejor ánimo. Salvatierra y Vera Oviedo irán al banco.

08/10/2017 -

Golpeado por la derrota como local ante Sportivo Belgrano del miércoles pasado, pero con las ganas de tener revancha, Central Córdoba se presentará esta tarde en Sunchales, desde las 18, para enfrentar a Libertad. El cotejo, correspondiente a la quinta fecha de la zona 3 del Federal A, será arbitrado por el correntino Jorge Sosa.

El Ferro no solamente perdió el invicto en la jornada pasada si no que ya lleva dos encuentros consecutivos sin ganar. Y ambos de local, ya que en la tercera fecha había igualado en el Terrera con Defensores de Pronunciamiento.

Cumplidas cuatro jornadas del grupo, el elenco que dirige Gustavo Coleoni se ubica tercero con 7 puntos, tres menos que el líder Defensores de Belgrano y dos por debajo del escolta Sportivo Belgrano. Pero hay varios equipos que están cerca del Ferro, incluso el propio Libertad (4), que podría darle alcance esta tarde en caso de vencerlo.

Por eso, para mantenerse en zona de clasificación (pasan los cuatro primeros) es vital obtener un buen resultado esta tarde. Además, volver a ganar le devolvería la confianza al elenco santiagueño, que arrancó muy bien el certamen, pero no pudo sostenerse.

El único partido que jugó como visitante fue ante Sportivo Las Parejas, en la segunda fecha, con triunfo ferroviario por 3 a 1.

Para el duelo de esta tarde, el "Sapo" Coleoni realizará dos modificaciones con respecto al equipo que cayó ante el "Verde" de San Francisco. Una es obligada, por la expulsión del capitán Alexis Ferrero. En su lugar ingresará el ex Crucero del Norte Federico García, que hará su debut con la casaca ferroviaria, que le ganó la pulseada a Hugo Vera Oviedo. Justamente el paraguayo será la otra variante, ya que le dejará su lugar al recuperado Marcos Sánchez. Con el retorno de Sánchez, que ocupará su puesto habitual de lateral izquierdo, Cristian "Kichu" Díaz regresará al sector derecho de la defensa.

Otros partidos: 16, Gimnasia vs. Sportivo; 17, Def. Belgrano vs. Def. Pronunciamiento y Sp. Belgrano vs. Unión; 18, Atlético Paraná vs. Douglas Haig.