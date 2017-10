Rocío Guirao Díaz: "Este cuerpo no da más"

08/10/2017 -

Son una de las parejas más fogosas del ambiente artístico y sus hijos son prioridad pese a la apretada agenda laboral que Rocío Guirao Díaz (33) y Nicolás Paladini (39) tienen. Pero piensan distinto sobre la posibilidad de un nuevo integrante en la familia .

"Mi marido quiere tener otro hijo, pero yo ya le aclaré que este cuerpo no da más. Me estaban dando el alta de Roma y me obstetra me comentó: ‘Tenés el útero espectacular así que tranquilamente podés buscar otro’. Cuando me dijo eso lo enfrenté y él me miró con una sonrisa, yo me quería matar porque todavía tenía los puntos de la cesárea y él ya pensaba en buscar otro. ¡Me quería morir!", contó Rocío a Pronto.

"Soy muy madraza y me dedico mucho a mis hijos; por lo cual, si viene otro, me va a restar mucho tiempo con los chicos. No se lo merecen, así que tres y con buena calidad de madre es más que suficiente. Tres es el número ideal, aunque si fuera por mi marido, encararía un cuarto", agregó.

En cuanto a las razones por las que su esposo quiere darles un hermanito a Aitana (8), India (6) y Roma (19) la diosa remarcó: "Es que me ve buena mamá, tenemos hijos adorables y se ve que le parece fácil tener otro niño. Le gusta la idea, pero después hay que ocuparse y los chicos demandan mucho tiempo físico y mental. A mí ya no me da la cabeza. Tres es un montón".

Por último destacó la importancia del sexo en la pareja: "Es fundamental, porque es donde uno se conecta con la piel del otro. Para mí es clave que estemos conectados desde todos los lugares y el sexo es importantísimo".