Jey quiere educar a la "Bomba" desde el amor

08/10/2017 -

El humor de Jey Mammon se destaca en el "Bailando por un sueño 2017", generalmente se apoya en una visión consciente y relajada de sí mismo, que le permite tomarse críticas y comentarios con mucha gracia; incluso con un tema como es su sexualidad.

Por eso, cuando Jey publicó una hilarante canción titulada "Los heterosexuales son personas", en forma de respuesta a las declaraciones homofóbicas de Gladys la "Bomba Tucumana", se entendía que, detrás de la humorada, existía algo de crítica que tenía por mensaje el respeto a la diversidad de género.

"Yo no la puedo juzgar a ella, no soy quién para juzgarla. Pero sí puedo entender algunas de sus reacciones y respuestas. Creo que hay que educar desde el amor", declara el comediante.

La "Bomba" es además "culpable" de que todos los bailes de Jey se retrasen, en el ciclo de Marcelo Tinelli. "Parece que yo sé que no voy a bailar y en verdad no lo sé. El tablero lo plantea Marcelo, entonces me lo tomo muy bien, todo lo contrario a ponerme mal por eso".