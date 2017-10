Ya no quiere mostrar su físico en ninguna obra de teatro

08/10/2017 -

A los 61 años, Osvaldo Laport sigue enamorando a sus fans con su talento arriba del escenario. Sin embargo, para aquellas que admiraban su cuidado cuerpo, no hay buenas noticias.

"Estoy en una etapa de privilegios, de aprender nuevas aventuras, como la de hacer temporadas de verano. Pero en el último estaba marcado que tenía que mostrar el físico y dije que no, que basta", declaró a la revista Paparazzi.

Además, dio detalles de cómo logra mantenerse: "No estoy comiendo harinas. Pero, en realidad, lo hago cuando puedo, porque tengo alma de gordo. Es una decisión que tomé en el verano, pero hay momentos en que caigo en la trampa. Si mi yerno cocina o me invitan a un asado con amigos, siempre termino pecando, pero como sólo un pedacito de choripán, por ejemplo. Entendí que, a esta altura de mi vida, más allá de los placeres, debo cuidarme más, no por lo estético sino por un tema de salud. Con mi edad, ya de por vida tengo que tomar una pastilla para el colesterol y esas cosas", señaló.

Y agregó: "Históricamente me cuidé, pero tengo un tema genético con el colesterol alto, a pesar de que siempre hice mucha actividad física. Hace poco pasé por una situación de riesgo y empecé a cambiar mi vida.