08/10/2017 -

¿Cómo vive este presente con actuaciones por todo el país?

Vivo muy feliz porque la gente volvió a consumir aquellas canciones que hemos grabado hace ya bastante tiempo. Realizo presentaciones en festivales o en fiestas privadas, en cena show y en los casinos del país. Se junta mucha gente a escuchar aquellas inolvidables canciones. Yo tengo un repertorio bastante amplio porque muy hábil fue el maestro Armando Patrono, quien me elegía los temas. Él me elegía los temas y yo no sabía qué iba a cantar. Y todos los temas fueron éxitos. Han pasado 46 años y la gente los sigue recordando. Gracias a Dios, a mis 71 años de edad, los puedo cantar en el mismo tono a todos. Me siento muy feliz de estar viviendo aún como en aquellos años.

¿Qué se generen espacios, como los que hay en Santiago para la música del recuerdo, los mantiene vivo?

Te mantiene vivo y es la adrenalina que uno tiene. Yo estoy esperando el fin de semana para salir de gira y hacer mis conciertos. Suelen ser viajes cansadores, pero cuando llegas al escenario te olvidas del mundo porque haces lo que te gusta y recibes el cariño de la gente. Yo sigo cantando, soy un obrero del canto. Es algo muy lindo lo que estoy viviendo en estos momentos.

Leo Dan dice, y esto lo hemos conversado con Tormenta, que es una bendición seguir en tiempos de variedad musical.

Es una bendición. Les agradezco a mis padres que me hayan dado la bendición de cantar. Todos me preguntan si qué hago para seguir cantando así. Les digo que es una bendición que me hicieron mis padres, un regalo divino que lo estoy aprovechando al máximo. Me siento realizado y agradecido por todo.

¿Haber escogido lo romántico ha contribuido también a su permanencia?

Es así, porque cada vez que canto veo parejas abrazadas y llorando los dos. Lo mismo observo en personas mayores. Me pone feliz que pueda conectar con ellos a través de la música que he elegido para trascender en la vida. Me emociono cuando varias generaciones vienen a saludarme y me dicen, particularmente los más jóvenes, que me conocen a través de sus abuelos o sus padres. Además, gracias a internet la gente joven hoy conoce mis canciones.

¿Qué sensaciones le genera cuando tiene estas devoluciones?

Es algo hermoso, reconfortante. Una vez, una chica muy jovencita, en el Chaco, me saludó y me dijo: "Gracias a mis padres, aprendí a escuchar buena música". Me quedó grabada esa expresión.