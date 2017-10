"Peteco" reveló que encontró en su hijo Homero la continuidad de la "alegría" de cantar a dúo como lo hacía con Jacinto Piedra

08/10/2017 -

Me decías que, con Homero, acoplas tu voz con entusiasmo, como lo hacías con Jacinto. ¿Encuentras en tu propio hijo esa continuidad?

Sí, totalmente. Es la alegría de volver a cantar a dúo con alguien que, de alguna manera, lo he encontrado con Raly (Barrionuevo) o con Santiago Suárez. Ese sonido que producíamos nosotros con Jacinto, que ha sido tan característico, de vuelta se está produciendo con Homero, sin comparar y sin nada. Homero tiene un voz muy linda, muy dulce y con mucho para crecer, para crecer en la composición. Como instrumentista está volando. Con la guitarra está volando, es increíble.

Lo nombraste a Raly. Vos y tu hermano "Demi" acoplaron sus voces en "Amiga tierra querida", uno de los temas de "La niña de los andamios", el nuevo CD de Barrionuevo.

Él me ha invitado a cantar en su disco. He puesto el violín y he cantado un poquito de la canción, una canción nueva que yo no la conocía. Recién la conocí en el estudio. Es un honor acompañar a Raly.