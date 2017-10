"Peteco" habló de su compromiso de acompañar a sus colegas

08/10/2017 -

"Nosotros estamos juntos, siempre, aunque no nos veamos", sostiene un emocionado "Peteco" Carabajal cuando se refiere a los entrañables amigos, entre ellos Juan Saavedra, que tiene en Santiago.

"Me fui al teatro 25 de Mayo a escucharlo al ‘Flaco’ Marquetti (Enrique) y a La Pesada Santiagueña. Estamos, somos una familia, conocemos de dónde venimos, a dónde vamos y qué estamos haciendo", remarcó el artista en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Y añadió: "Yo, por lo menos, tengo eso, de sentirlos mis compañeros y de saber que tengo que estar siempre, en lo posible, apoyándolos. Recién hemos estado con Juan Saavedra meta llorar y riéndonos porque él está por publicar unas cosas de sus vivencias que se va a llamar ‘Transmisión Huaucke". Me ha pedido que yo le haga un prólogo. Entonces, yo le dije que copiara la letra de ‘Chipaquero de ayer’, que es un tema que le dediqué a él".

A propósito del nombre del libro de vivencias que escribirá Juan Saavedra, es el que acuñaron él, "Peteco" Carabajal y Jacinto Piedra para grabar el disco homónimo cuando integraban "Santiagueños".

¿Ese amor hacia tus colegas y es hermano es, en cierta manera, lo que también trasmites en "El amor como bandera"?

Es el tema que simboliza, de alguna manera, el mensaje que hoy en día estamos tratando de dejar con una canción, con lo que uno hace artísticamente, y como trabajo también. Es el mensaje de que, justamente, ahí está contemplado todo desde nuestro lugar como seres humanos que estamos hecho de agua y que a la vez tenemos la posibilidad de ver, pensar e imaginar. Y nosotros nos imaginamos al universo siendo que somos parte mínima del universo, pero tenemos esa posibilidad como humano. No cuidamos nuestro lugar de vida, que es la tierra. El ser humano viene a decir cosas desde el tiempo de los griegos, pero en toda canción puede haber una energía nueva y eso es lo que transmitimos. En la chacarera ‘El amor como bandera’ está resumido todo lo que queremos decir como parte de esta sociedad actual. Para mí ya no es la mera cosa de hacer una chacarera para los carnavales o para el paisaje santiagueño. Eso ya está. No hay que superpoblar de canciones. La cosa se va haciendo entre muchos. De golpe, aparece una canción como ‘La memoria’ de León Gieco y uno es feliz con eso porque de pronto si quiero hablar de la memoria ya está esa canción de León. Entre todos se va haciendo un mensaje".

Desde los 4 años

Con su nuevo trío -que integra su hijo Homero en guitarra, voz y composiciones, y Martina Ulrich, en percusión y batería, hermana de Homero e hija de Claudia Cárpena- presenta un nuevo repertorio. "Con Homero veníamos tocando en mi grupo y Martina es como mi hija, la he criado y ha estado con nosotros desde que tenía 4 años. Siento que con ellos es como volver a la frescura, al silencio que produce el hecho de ser un trío, con canciones nuevas", remarcó el hijo del legendario Carlos Carabajal y hermano de Graciela y "Demi" Carabajal.

Y "Peteco" sigue tocando, sigue componiendo y comprometiéndose con las cosas esenciales de la vida, con esos ayeres que siempre hacen falta, con el presente que le toca vivir y sin dejar de pensar en el futuro. De eso trata su nuevo disco, es lo que trasmite y trasciende.