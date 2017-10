Güemes intentará volver al triunfo en su visita a La Rioja

Fotos VUELTA DE PÁGINA. Güemes ya dejó atrás la derrota ante Atlético Policial y esta tarde buscará volver al triunfo en La Rioja, ante Andino.

08/10/2017 -

La decimotercera fecha de la zona A, región centro, del Torneo Federal B, tendrá partidos muy relevantes esta tarde, donde se destaca la visita del líder Güemes al penúltimo Andino de La Rioja, a las 16.

El programa de la jornada se completa con: 16, Central Argentino vs. Comercio; 16.30, Unión Santiago vs. Vélez Sársfield de San Ramón; 16.45, Sarmiento vs. Defensores de Esquiú (Catamarca) y 17, Atlético Policial (Catamarca) vs. Instituto Deportivo Santiago.

Güemes, cómodo líder con 30 puntos, viene de caer en la fecha pasada ante Policial, en condición de local. El Gaucho no pudo tomarse revancha de los catamarqueños, que también lo habían vencido en la primera rueda. Sacando esos dos partidos, el elenco de Ricardo Dillon ganó los diez restantes y hoy buscará dar otro paso hacia la clasificación. El DT repetirá los once del domingo pasado: Presedo; Viotti, Yocca, Costi y Sandoval; Morales Oller, Valori y Lucero; Godoy; Sáez y Bueno.

Andino, penúltimo con 9, apenas una unidad más que Comercio, viene de perder con Vélez y necesita imperiosamente los tres puntos para tratar de escaparle al descenso.

Vélez, uno de los escoltas con 20, tendrá una riesgosa visita a Unión Santiago (14). El Fortín, que viene de vencer a Andino como local, debe sumar de a tres para fortalecer sus chances de clasificar a la otra fase. En tanto, el Tricolor obtuvo un buen punto en su visita a Esquiú y en casa se hace fuerte. Además, sabe que es una de sus últimas chances para prenderse en la lucha de arriba y olvidarse de pelear al permanencia.

Otro que quiere pelear arriba es Sarmiento (19), que recibirá a un rival directo como Esquiú (16) y llega con la confianza intacta tras ganar el clásico bandeño la fecha pasada.

El entrenador José Yocca repetirá los once que vencieron al Albo. Será un partido con mucho en juego, ya que el empate no le sirve a ninguno.

Central Argentino (13), golpeado por perder el clásico, no tiene tiempo para lamentos ya que recibirá a Comercio (8), en un duelo clave por la permanencia. En el local será baja Matías Rojas. El Tripero acumula cinco derrotas en fila, pero sabe que hoy tiene la gran chance de levantarse.

Instituto Santiago (16), que viene de vencer a Comercio, visitará al otro escolta, Policial (20), rival directo por la clasificación.