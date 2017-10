Tres juegos abren la fecha once

08/10/2017 -

La undécima fecha del Torneo Anual, que organiza y hace disputar la Liga Santiagueña de Fútbol, arrancará esta tarde con tres encuentros. Desde las 16, Estudiantes de Huaico Hondo recibirá a Agua y Energía, con la obligación de ganar para no perderle pisada a Villa Unión, líder de su zona. El Sub 21 arrancará a las 14.

Desde las 16.30 se jugarán dos partidos: Unión de Beltrán vs. Deportivo Policial e Independiente de Fernández vs. Independiente de Beltrán. En ambos casos, el Sub 21 comenzará a las 14.30.