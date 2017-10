Serrat: "Lo que vivimos en Cataluña es un fracaso"

Fotos DISTINCIÓN Joan Manuel Serrat fue nombrado Doctor Honoris Causa en la Universidad nacional de Rosario.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat reclamó en Rosario (ciudad de la Argentina donde se presentó con "El gusto es nuestro") que los gobiernos de España y de Cataluña dialoguen para salir de la crisis política en que están inmersos, y agregó que si no tienen voluntad que "se aparten y dejen que otros lo hagan". Lo dijo al recibir el título Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). "Creyendo en las autoridades españolas y catalanas les pido que hablen aunque no sepan de qué. Que hablen aunque no tengan nada que decirse, porque nunca se habla lo suficiente cuando hay voluntad de solucionar cosas, o apártense y dejen que sean otros los que hablen", sostuvo el cantautor.

En esa línea, el cantante catalán le exigió al gobierno español "que por una vez, aunque sea por una vez, tome la iniciativa política y en lugar de mandar contra la ciudadanía a las fuerzas públicas, muestre voluntad de conversar con las fuerzas políticas catalanas".

El prestigioso cantante catalán remarcó que "lo que hoy vivimos en Cataluña, señoras y señores, es un fracaso. Y como dijo el intelectual Joan Fuster un fracaso nunca se improvisa. Se construye".