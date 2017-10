La importancia de las elecciones provinciales

08/10/2017 -

No es que los comicios para diputados nacionales no importen, no. De hecho, Santiago tiene representantes en la Cámara baja a los que se debe elegir en forma responsable y a conciencia. Pero decididamente, las elecciones para gobernador de la provincia, para renovar las 40 bancas de la Legislatura local, las intendencias de Clodomira y Villa Atamisqui- y las 137 comisiones municipales, adquieren una importancia clave porque se trata de elegir dirigentes para una diversidad de cargos y lugares de gran poder de decisión. Y las decisiones que tomen cada uno de ellos, repercutirán inmediatamente sobre las vidas de los electores.

Incluso, al margen de los vaivenes de la economía y la política nacional, serán los hombres y las mujeres que se elijan aquí, quienes deberán conducir el timón de la provincia para que si las cosas empeoran a nivel país, los coletazos no la afecten al punto de perder el equilibrio que ostenta Santiago hasta el momento.

Por ello, es trascendente que los santiagueños posen la mirada en las elecciones locales. Es preciso que acudan a las urnas y que sopesen con cuidado la relevancia de la oportunidad democrática del voto como una herramienta que se pone al servicio de los ciudadanos en función del futuro de toda la sociedad.

Son muchos los cargos en disputa. Prácticamente todos los que forman parte del plantel Ejecutivo y gran número de los legislativos. Cada uno de ellos representa una enorme responsabilidad. De los que deberán elegir y, luego, de los que resultaran elegidos.

En todo ello radica la especial preeminencia de la elección de los cargos provinciales. No se pueden emparentar con una visión nacional de los comicios porque en aquel plano se pelean otras batallas. Se dirimen cuestiones también de suma importancia, pero que no conllevan el mismo peso de trascendencia concreta en las estructuras santiagueñas.

Reconocer estas circunstancias analizadas en esta columna, permitirá entender la envergadura de lo que se pondrá en juego en la provincia el 22 de este mes.