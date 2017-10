La Selección Argentina viaja a Ecuador

Fotos La Selección Argentina hizo este domingo su último entrenamiento en Ezeiza.

En la última práctica en la Argentina previa al definitorio partido con Ecuador en Quito por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Jorge Sampaoli paró un equipo titular en el que se advirtieron dos cambios respecto de los 11 que empataron sin goles con Perú: Enzo Pérez por Ever Banega y Eduardo Salvio por Alejandro Papu Gómez.

Los 11 que jugarían en Quito el próximo martes, desde las 20:30, fueron: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Lucas Biglia, Eduardo Salvio; Lionel Messi; Ángel Di María, Darío Benedetto.

La práctica, que comenzó a las 10:34, finalizó minutos pasadas las 12 del mediodía.



En esa hora y media el entrenador mantuvo una charla particular con Javier Mascherano, líder del equipo nacional que pese al cuestionamiento futbolístico de los hinchas, fue uno de los mejores contra Perú.

Respecto de las novedades en el 11, es decir Enzo Pérez y Eduardo Salvio, vale mencionar que el mediocampista de River tiene 20 partidos en la Selección aunque no ha marcado goles.



El jugador de Benfica, por su parte, acumula 29 partidos, aunque de estos solo seis han sido en la Mayor, y tiene siete goles repartidos entre Sub 20 y Sub 17.

El derrotero de la Selección continuará con el viaje que hoy, tras el almuerzo, emprenderán rumbo a Guayaquil.



Allí Jorge Sampaoli brindará mañana una conferencia de prensa y aguardarán en el lugar hasta el martes, día del partido, cuando partirán rumbo a Quito para disputar en el estadio Atahualpa, desde las 20:30, el partido que definirá si Argentina se clasifica o no al Mundial de Rusia 2018.