CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Octubre 2017
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.
Por El Liberal
09/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN LUNES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 NOTICAMPI
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
NUEVA CHICAGO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
DEFENSORES DEL SUD VS.
HURACÁN (F)
20.00 TELÓN ABIERTO
20.30 POLIFONÍA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS
CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.10 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
06.38 PAPÁS A LA FUERZA
08.22 TODO SOBRE LAS MUJERES
10.38 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
11.06 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
13.32 ABANDONADA
15.15 PREMONICIONES
17.10 12 MONOS
19.43 SEÑALES
21.46 EL INFILTRADO
TCM
06.46 ALF
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.25 EMBRIAGADO DE AMOR
12.08 SUEÑOS DE AMOR
14.10 MEJOR... IMPOSIBLE
16.42 MISS SIMPATÍA
18.45 TOOTSIE
21.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK
23.59 TERRENO SALVAJE
TNT
06.00 MICKEY. LA MEJOR NAVIDAD
07.07 ZATHURA
08.54 UNA NOCHE PARA MAMÁ
10.43 RÁPIDO Y FURIOSO
12.34 SOY LEYENDA
14.19 LOS BOXTROLLS
16.00 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
17.43 VALIENTE
19.23 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS
00.01 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL
INFIERNO
01.36 CRUZANDO EL LÍMITE
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL PADRINO DE BODAS
10.50 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL
13.05 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
15.00 DE MENDIGO A MILLONARIO
17.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
20.00 BUENOS VECINOS
22.00 DAMAS EN GUERRA
24.40 BUENOS VECINOS
02.40 DAMAS EN GUERRA
05.05 EL MISMO CIELO
SONY
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
17.00 BLACK-ISH
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
00.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
+MARTES 10, A LAS 21, MÚSICOS
Y BAILARINES DEL BALLET
ANTUMAPU, DE CHILE.
+JUEVES 12, A LAS 21, BALLET
MEXCALTITAN.
+VIERNES 13, A LAS 21, BALLET
ANTUMAPU, DE CHILE.
+SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET
FOLKLORICO LATINOAMERICANO.
+VIERNES 27, A LAS 21.30,
CONCIERTO SINFÓNICO DE
SERGIO JUÁREZ.
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL
LAGO DE LOS CISNES”, CON EL
BALLET FOCHESATO.
+DOMINGO 29, A LAS 21, TRIBUTO
THE BEATLES, CON THE BEATS.
CINE RENZI
(BESARES 151)
+HOY AL 11/10, A LAS 22, “LA
CORDILLERA”, CON RICARDO
DARÍN, DOLORES FONZI Y ERICA
RIVAS. ENTRADA 2D $30.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE
PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
09/10 -11/10 - 16:15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10- 19.15 (Subt)
IT (2D): TERROR, DRAMA (+ 16
AÑOS) 09/10 - 11/10 - 16:45 (Cast)
19:30hs (Cast) 22:15 (subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
08/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049
(2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 18:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049
(3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE
DE TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 19:40 (Cast)
22:35 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
09/10 -11/10 - 16:30 (Cast)
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 22:30 (Subt)
TITA 2D:
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 21:30 (Cast)
MY LITTLE PONY LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
09/10-11/10 - 16:50 (Cast) 19:00
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 -
22.50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MY LITTLE PONY: LA
PELÍCULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 17.50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BLADER RUNNER MAY 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA APTA 18 AÑOS
ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 -
22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65