CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Octubre 2017

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.

09/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN LUNES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 NOTICAMPI

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

NUEVA CHICAGO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

DEFENSORES DEL SUD VS.

HURACÁN (F)

20.00 TELÓN ABIERTO

20.30 POLIFONÍA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS

CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.10 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

06.38 PAPÁS A LA FUERZA

08.22 TODO SOBRE LAS MUJERES

10.38 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

11.06 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

13.32 ABANDONADA

15.15 PREMONICIONES

17.10 12 MONOS

19.43 SEÑALES

21.46 EL INFILTRADO

TCM

06.46 ALF

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.25 EMBRIAGADO DE AMOR

12.08 SUEÑOS DE AMOR

14.10 MEJOR... IMPOSIBLE

16.42 MISS SIMPATÍA

18.45 TOOTSIE

21.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK

23.59 TERRENO SALVAJE

TNT

06.00 MICKEY. LA MEJOR NAVIDAD

07.07 ZATHURA

08.54 UNA NOCHE PARA MAMÁ

10.43 RÁPIDO Y FURIOSO

12.34 SOY LEYENDA

14.19 LOS BOXTROLLS

16.00 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

17.43 VALIENTE

19.23 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

00.01 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL

INFIERNO

01.36 CRUZANDO EL LÍMITE

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL PADRINO DE BODAS

10.50 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL

13.05 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

15.00 DE MENDIGO A MILLONARIO

17.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

20.00 BUENOS VECINOS

22.00 DAMAS EN GUERRA

24.40 BUENOS VECINOS

02.40 DAMAS EN GUERRA

05.05 EL MISMO CIELO

SONY

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

17.00 BLACK-ISH

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

00.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

+MARTES 10, A LAS 21, MÚSICOS

Y BAILARINES DEL BALLET

ANTUMAPU, DE CHILE.

+JUEVES 12, A LAS 21, BALLET

MEXCALTITAN.

+VIERNES 13, A LAS 21, BALLET

ANTUMAPU, DE CHILE.

+SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET

FOLKLORICO LATINOAMERICANO.

+VIERNES 27, A LAS 21.30,

CONCIERTO SINFÓNICO DE

SERGIO JUÁREZ.

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL

LAGO DE LOS CISNES”, CON EL

BALLET FOCHESATO.

+DOMINGO 29, A LAS 21, TRIBUTO

THE BEATLES, CON THE BEATS.

CINE RENZI

(BESARES 151)

+HOY AL 11/10, A LAS 22, “LA

CORDILLERA”, CON RICARDO

DARÍN, DOLORES FONZI Y ERICA

RIVAS. ENTRADA 2D $30.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE

PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.

CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

09/10 -11/10 - 16:15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10- 19.15 (Subt)

IT (2D): TERROR, DRAMA (+ 16

AÑOS) 09/10 - 11/10 - 16:45 (Cast)

19:30hs (Cast) 22:15 (subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

08/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049

(2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 18:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049

(3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 21:35 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE

DE TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 19:40 (Cast)

22:35 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

09/10 -11/10 - 16:30 (Cast)

MADRE (2D):

DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 22:30 (Subt)

TITA 2D:

BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 21:30 (Cast)

MY LITTLE PONY LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

09/10-11/10 - 16:50 (Cast) 19:00

(Cast)

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 -

22.50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MY LITTLE PONY: LA

PELÍCULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 17.50

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BLADER RUNNER MAY 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

DESEARÁS AL HOMBRE DE

TU HERMANA APTA 18 AÑOS

ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 -

22.40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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