Las funciones cognitivas y cerebrales: el manejo de nuestra mente y cuerpo (2ª parte)

09/10/2017 - ¿Cuáles son estas habilidades? Las primeras habilidades que tenemos son las de: ● Observar ● Percibir ● Discriminar Que es lo primero que hacemos al ver, escuchar o sentir algo. Después: ● Nombramos ● Identificamos ● Agrupamos y distinguimos detalles específicos de lo que vemos o hacemos. Lo que nos lleva a: ● Crear secuencias ● Recordar detalles ● Inferir. De estas simples actividades del pensamiento, empezamos a crear conceptos y proceso de pensamiento. Es decir, es como se va haciendo la cadena de pensamiento que después nos va a permitir tener procesos mentales más elaborados. Después de esto pasamos a un proceso más complejo, donde la información se clasifica en categorías, se compara, se describen características particulares, se da su causa-efecto, se analizan las características y se aplica en la resolución de problemas. Y por último cuando la información ya ha pasado por todo este proceso llega a un nivel donde puede emitir juicios, y evaluaciones, y es donde se completa el proceso de aprendizaje. Puesto así, todo esto suena muy complicado, pero la verdad es que todos lo hacemos todos los días y desde el momento que nacemos, pero no somos conscientes de esto, nuestro cerebro hace todo esto en forma mecánica y nos permite adaptarnos, que obtengamos conocimientos y los apliquemos en forma práctica. Pero sí podemos identificar cada uno de estos procesos, entonces podemos desarrollarlos para nuestro beneficio y crecimiento personal. Hay actividades sencillas y cotidianas que nos permiten desarrollar estas habilidades, tales como la observación, percepción y discriminación, podemos hacer ejercicios de observación de las situaciones que nos rodean, por ejemplo, si estamos haciendo fila en algún lugar, podemos entretenemos en ver detenidamente las cosas y no sé, tal vez contar las cosas que tiene determinada forma o color, o cuantas personas pasan de qué edad, sexo, si están alegres o contentas, en fin tantas cosas que podemos observar, y con el tiempo nuestra habilidad de observar y percibir, nos va a permitir tener mejor discriminación de detalles, entonces habremos ayudado a desarrollar nuestro pensamiento. El leer, nos ayuda a desarrollar varias de estas actividades, y con el tiempo esto nos permite poder hacer juicios en base a más información por lo tanto tendrán más bases para una evaluación, y nos permitirán después hacer inferencias y asociaciones con juicios de valor. Hay muchos libros y actividades donde se hace uso de razonamiento lógico, y son entretenidos y son un excelente ejercicio mental. Los rompecabezas, los juegos de memoria, los de encontrar diferencias y similitudes, todos estos nos permiten desarrollar habilidades del pensamiento, sin que nos demos cuenta de ello. Las habilidades del pensamiento incluyen; el vocabulario, la ortografía, la lógica matemática, la expresión de ideas, la comprensión, la memoria, el sentido crítico, la observación, la interpretación, las habilidades espaciales y temporales, el cálculo mental, etc. Ya si deseamos en algo específico para desarrollar alguna de las habilidades del pensamiento es bueno hacer una pequeña evaluación (con un especialista en el área, un neuropsicólogo) para determinar las habilidades que sí tenemos bien desarrolladas, cuales necesitamos reforzar o cuales requieren iniciar su desarrollo para así a través de un proceso sistemático, tener el desarrollo óptimo o el nivel que deseamos, de nuestras habilidades del pensamiento, es fácil y sobre todo divertido. ¿Para qué utilizamos las funciones cerebrales? En el curso de un solo día, utilizamos nuestras funciones cerebrales continuamente, se realizan miles de tareas físicas que requieren millones de complejos cálculos mentales de las diferentes partes del cerebro. Muestro algunos ejemplos de cómo en tu vida diaria combinas de muchas formas diferentes tus habilidades cognitivas y funciones cerebrales: ● ¿Preparar una buena comida es un buen ejercicio para el cerebro? Cuando estás cocinando, tienes que atender a varias ollas y cazuelas, mientras piensas en los invitados y recuerdas la receta. ● ¿Para dirigir con éxito una reunión qué funciones cerebrales deben activarse en el cerebro? Dirigir correctamente una reunión del trabajo, o una reunión familiar es una tarea muy compleja, requiere que tu cerebro active determinadas redes de conexiones neuronales y funciones cerebrales relacionadas con la atención, concentración, capacidad de escuchar activamente, rapidez de respuesta, etc. ● ¿Volar un barrilete? La mayoría de la gente asume que la relajación es algo natural, pero no podrías relajarte sin algunas capacidades cognitivas fundamentales. ● ¿Conducir un auto? Incluso si eres un conductor experimentado, llegar a tu destino requiere habilidad, concentración y una amplia gama de habilidades cognitivas. ● ¿Reunirse con un amigo? La vida sería muy solitaria sin las habilidades cognitivas que nos permiten conocer y saludar a las personas que nos rodean.