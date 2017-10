FÚNEBRES | 9 de Octubre de 2017

09/10/2017 -

- Joba Gómez

- María de Jesús Coronel

- Liberata Toloza

- Delfina Margarita Acuña

- Aurora Marcelina Arriazu de Rojo

- José Ariel Bravo (Fernández)

- Genaro Antonio Peralta (Estación Robles)

Sepelios Participaciones

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Mi querida hermana, amiga hoy nos dejaste llenos de tristeza pero sabemos que ya estás con el Señor y todos tus seres queridos. Siempre te vamos a recordar y vivirás en nuestros corazones. Sus hermanos Santiago y Sofía y nuestros hijos, Santiago, Silvia, Luis y flia, Celeste, Ángeles, Carolina y flia participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy 9 hs cementerio La Piedad.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. El Señor te llevo a su lado, junto a los seres queridos que precedieron. En mi corazón quedo un gran vacío, no te digo adiós solo hasta pronto. Su hermana Elba Acuña, sobrino Julio Guerrero participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus hermanos Santiago, Elba; sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9, casa de duelo Indep. 1880. SERV. IOSEP Caruso - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Tía Maga tu partida nos duele a todos los que te conocimos durante el transcurso de tu vida. Te fuiste de repente pero estamos tranquilos porque no sufriste. Nos quedara el recuerdo de cada momento vivido a tu lado, Seguramente ya te reuniste con tus seres queridos. Te amaremos por siempre. Sus sobrinos José Francisco Dorado, Teresa Silvero, sus sobrinos nietos Francisco, Andrés, Soledad, Miguel, Ricardo, María y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y elevan oraciones. Casa de duelo Independencia 1880. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Piedad.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Ya descansas en paz en los brazos del Señor. Su sobrino nieto Francisco Dorado, su esposa Luciana Gerez y sus hijos Iara y Santiago Dorado; y Ricardo Gerez participan con dolor su fallecimiento.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. "Que brille la luz que no tiene fin". Participan con dolor. Su sobrino nieto Andrés Dorado, Cecilia Gómez y sus hijas Shamira y Julieta.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Participan con dolor. Su sobrino nieto Miguel Dorado, Camila Peralta y sus hijos Nazareno y Bianca.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Cumpliste la misión que te fue brindada, hoy Dios te llamó a su lado. Que te tu alma descanse en paz. Su sobrino Pablo Luciano Guerrero y sobrina nieta Jorgelina Anabel Guerrero Cruz.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Participan con dolor sus sobrinos nietos Ricardo Dorado, Mari López y sus hijos Valentino y Máximo Dorado.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Que brille para ti la luz que no tiene fin: Participan con dolor su ahijada Soledad Dorado, Ángel Córdoba y su hija Delfina.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. La luz de tu vida terrenal hoy se apago, pero sé que en algún momento nos volveremos a encontrar. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu ahijada Rita del Carmen Guerrero y sobrinas nietas Milagros Lucia y Guillermina Guerrero participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus hijos Albi, Oscar,Hugo y Myriam, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus hijos Hugo y Myriam, sus nietos Javier, Valentina, Sabrina, Marisol y Joaquín y su bisnieta Isabela participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Su nieto Gustavo; María Laura Juárez Ley y María Elena Carranza participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Su sobrina Liliana Elena Bellés de Sanmarco, Guillermo Sanmarco y sus sobrinos Liliana María, Guillermo Luis y Elena María; y José María Sanmarco participan su fallecimiento y la despiden con mucho dolor.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Tota Filippa y Enrique Cazzaniga, sus hijo Enrique y Daniela; Gaby y Guillermo; Eugenia y Monchi y Ricardo y sus respectivas familias saludan al su querida amiga Albi.

CORONEL, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Sus hijos Margarita, Ángel y Daniel h.pol Walter Villalba; nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhum. ayer en el cem. de Maco. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

GÓMEZ, JOBA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Sus hijos Julián, Abeba, Ramón, Ricardo y Nicolás h. pol Nélida y Carlota; nietos, bisnietos, tataranietos y de mas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cem. de Los Flores. Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

SALTO, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Santiago Maldonado y flia. y personal de Óptica Santa Lucía participan con profundo dolor el fallecimiento del suegro de Rubén Goncebat, acompañándolo en tan difícil momento.

TOLOZA, LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus hijos Cuky, Gordi, Blanca, Norma, Adriana, Rosi, Rochi, Sonia, Noelia y Egui; h. pol., nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad, cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

Invitación a Misa

AGÜERO, LÍDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Al cumplirse un mes de tu partida al Reino Celestial tu madre Angeles del Carmen, invita a la misa que se oficiará hoy lunes 9/10/17. en la Iglesia Cristo Rey a las 20:30 hs.

AGÜERO, LÍDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Al cumplirse un mes de tu partida al Reino Celestial tu hermana Coca, sus hijos Romina,Gisela y Nicolás, invitan a la misa que se oficiará hoy lunes 09/10/17 en la iglesia Cristo Rey a las 20:30 hs.

AGÜERO, LÍDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Al cumplirse un mes de tu partida al Reino Celestial, tus hijos Juan Pablo, Candela y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy Lunes 09/10/17. a las 20:30 hs en la iglesia Cristo Rey.

CARRIZO DE TERZANO, AÍDA LUS C. (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/15|. Gracias Señor por habernos enviado a quien fue ejemplo de fortaleza rectitud y amor. Sus hijos Juan Armando, Adriana, Liliana, Enrique, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse el segundo año de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BRAVO, JOSÉ ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus hermanos Luis ,Vanesa, Andres, Nicolas, Lorena, Aldana, hnos. pol, sobrinos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 17:00 hs en el cementerio de Fernández. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 . Tel. 4219787.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su prima Miryam Susana Moreno; su sobrino Edgardo Daniel Únzaga Moreno participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Zulema, a sus hijos Fernando, Julio y flia. Ruegan una oración en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su tía querida Lidia Basualdo de Moreno; sus sobrinos Adriana, Camila y Tomás Antonio acompañan a su esposa Zulema, a sus hijos Fernando, Julito en estos duros momentos y ruegan una oración en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su prima y ahijada Alicia Mabel Moreno, su primo Humberto Moreno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Zulema, a sus hijos Fernando y Julito en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Prof. Julio Orlando Gutiérrez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignacion a familia en tan difícil momento.

GARAY, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Que descanse en paz. Su hermano Ricardo del Valle Garay y sus sobrinos con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

GARAY, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Dale el descanso eterno. Sus sobrinos Soledad Serrano y Ramón Garay, junto a su sobrino nieto, Lucas Garay, participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

GARAY, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. La comunidad educativa de la escuela Nº 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la tía del personal de maestranza, Ricardo Moreno. Choya.

PERALTA GENARO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Su hermana Beatriz Scarpate, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Estación Robles. Servicio Realiz. por COCHERIA NORTE. La Plata 162 - Tel. 4219787.

Sus hijos Juan Armando, Adriana, Liliana, Enrique, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse el segundo año de su fallecimiento. 