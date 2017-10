"Cuando vi que me faltaban el respeto me fui", dijo Massa

09/10/2017 -

El candidato a senador nacional por 1País en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, fue consultado sobre los casos de corrupción que involucraron a muchos de los que fueron sus compañeros cuando formó parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. "Cuando sentí que me faltaban el respeto me planté y me fui, por una cuestión de dignidad, por eso formamos una fuerza independiente", sostuvo, en el programa de Mirtha Legrand.

Massa, que renunció como Jefe de Gabinete en 2009 durante el gobierno de Cristina Kirchner, dijo: "Yo soy un chico difícil de arriar, a mí si me convencés me llevás al infierno, pero si me querés llevar a los empujones no me llevás ni al paraíso", remarcó el tigrense.