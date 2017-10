Coleoni se fue muy conforme con la labor de su equipo

Fotos VARIANTES. Coleoni dijo que están trabajados los dos sistemas tácticos.

"Tuvimos siete situaciones claras en el primer tiempo y convertimos cinco. En el segundo tiempo tratamos de seguir de la mejor manera, pero es imposible ganar 10 a 0. Estoy tranquilo y contento por el rendimiento y el resultado. Estamos cerquita del primero y tenemos un partido importante el fin de semana", fue lo primero que dijo Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, tras el 6-2 sobre Libertad.

En diálogo con Radio Provincia, el DT explicó el cambio de sistema táctico: "Está bueno poner siempre gente fresca. Cambiamos un poco la forma, pusimos dos nueve y los buscamos mucho a ellos. Más allá del resultado, todo lo que planificamos se pudo hacer".

"Este sistema se dio hoy, veremos el próximo fin de semana qué ponemos. Los dos sistemas están trabajados. De la otra manera, por ahí si no encontramos rápido el juego, me queda el delantero muy solo. Dependemos mucho más del juego y de que estemos finitos en el uno contra uno. De esta otra forma por ahí si no sale tanto en la mitad de la cancha podés tirar al espacio y tenés otro delantero para trabajar alguna segunda jugada", agregó.

A Coleoni no lo cambia ni la goleada de ayer ni la derrota de local con Sportivo Belgrano. "No me modifica este triunfo de visitante ni la derrota de local, tengo las cosas bien claras y no puedo rendir examen todos los fines de semana", tiró.

Al hablar del cambio de Ortega por Coll, dijo: "Israel hizo bien las cosas, pasa que cuando se cierra, nos quita esa verticalidad. Ortega tiene un muy bueno uno contra uno, pero son las variantes que nosotros podemos utilizar".

"Tenemos seis defensores, aparte de los pibes, el otro día nos expulsaron al capitán y hoy se nos lesiona otro", lamentó luego.

"Está muy bueno ganar de visitante, habla de las frescura del plantel y del mensaje que bajamos, que hay que jugar igual en todas las canchas", cerró.