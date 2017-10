Bronca de "Cacho" Sialle por el partido perdido

Fotos FASTIDIO. Arnaldo Cacho Sialle consideró que su equipo mereció quedarse con algo más por lo realizado en cancha.

El entrenador de Mitre, Arnaldo Sialle, no ocultó su mal estar con el árbitro del juego y también se lamentó por la derrota del Aurinegro ante Nueva Chicago por la cuarta fecha del Torneo Nacional B. El DT consideró injusta la caída, pero remarcó que sus jugadores dejaron todo en la cancha.

"Totalmente inmerecida esta derrota, pero no hay nada para reprochar al grupo que se entregó al cien por cien. Fuimos dominadores del partido, desde que empezó hasta el minuto final, pero los partidos se ganan con goles y lamentablemente nos toca perder", fueron las primeras palabras de Sialle en zona de vestuarios.

"Hubo dominio, entrega, pero nos faltó convertir", añadió.

En cuanto al juego el entrenador cordobés, aseguró que jugaron un mejor primer tiempo y que en la parte final, el juego se deslució por el nerviosismo.

"El primer tiempo, el equipo jugó bien. En el complemento, sobre todo en los últimos minutos entramos en desesperación porque el partido se nos escapaba y las jugadas la terminábamos mal", analizó.

"Jugamos siempre en el campo de ellos, pero no tuvimos la capacidad para crear situaciones con más claridad y el partido se enrareció", alargó.

"No vi bien la jugada del gol. Cuando la repase analizaré qué pasó, pero ellos después no hicieron mucho, se replegaron en su campo y lo aguantaron. Nosotros tuvimos chances en el primer tiempo para empatarlo, no se convirtió y después ellos manejaron los tiempos", completó sus conceptos.

Luego en tono de fastidio, Sialle cargó contra el árbitro Luis Álvarez por las constantes interrupciones provocadas por la visita.

"Cada jugador que caía al piso el partido se paraba y eso es complicado. Se jugó poco, se paró el partido cada dos o tres minutos por cualquier cosa", esgrimió en concordancia con el resto del plantel de Mitre.

Por último, el DT fijó la atención en el próximo juego ante San Martín, en Tucumán.

"Ahora a pensar en San Martín. Hay que rearmar todo para enfrentar ese duelo. Seguramente será un partido complicado. Escuché decir que son un rival directo, pero la realidad marca que ellos hoy están mejor posicionados. De todas formas iremos con nuestras armas para traernos un buen resultado", finalizó el ex entrenador de Talleres de Córdoba, entre otros.