Causa Ciccone: mañana reanuda el juicio a Boudou

El juicio oral al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y los restantes procesados por la venta de la ex imprenta Ciccone Calcográfica se reanudará mañana ante el Tribunal Oral Federal 4 con los planteos de las defensas de los acusados.

Esta segunda audiencia, que comenzará a las 9.30, contará con al presencia de los acusados: el ex vicepresidente; su amigo y socio José María Núñez Carmona; el supuesto testaferro y titular del fondo que se quedó con Ciccone (The Old Fund), Alejandro Vandenbroele; el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner; el ex dueño de la imprenta Nicolás Ciccone, y el ex jefe de gabinete de asesores de Economía durante la gestión de Boudou, Guido Forcieri.

En la primera audiencia, la defensa del ex vicepresidente planteó que se declare ‘nulo’ el debate por considerar que faltaba incorporar pruebas y definir situaciones aún bajo investigación, como la del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez escucharán las llamadas ‘cuestiones preliminares’ por parte de las defensas de Vandenbroele y Brenner.