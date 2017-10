Crisis y amenazas de suicidio en el puente

Fotos CATARSIS. Coronel pedía la presencia de la mujer y de un tercero.

09/10/2017 -

"Me voy a matar. Ni se les ocurra acercarse. Ya estoy podrido de esta vida", bramó ayer un hombre durante tres horas arriba del puente frente al Bº Siglo XX.

El incidente se registró entre las ocho y las once de la mañana en diagonal a un supermercado, a la vera de la avenida Circunvalación.

El protagonista sería de apellido Coronel, de 42 años, y vive en la zona.

Según la investigación policial, al mando de la fiscal Celia Mussi, el hombre está en proceso de divorcio.

En la madrugada, la madre de sus cinco hijos salió a un baile y él la habría seguido. En el destino, la mujer se encontró con un amigo.

Ello habría encolerizado a Coronel y a las 8 decidió treparse al puente, a una altura de casi 7,5 metros.

Domingo bullicioso

Rápido, atrajo la atención de particulares y policías de la Seccional 51.

Como Coronel persistía en tirarse, arribó la fiscal de turno, Celia Mussi.

En minutos, él explicó que está divorciándose y que rige una prohibición de acercamiento en su contra.

Ahondó que ella le sugirió regresar a la casa. Ante los oídos de Coronel, ello sonó a una promesa de pronta reconciliación.

Entusiasmado, en la madrugada se desinfló al contemplarla sola, rumbo a un baile, y acompañada por un tercero a sus vidas.

Desconcertado, bien temprano, Coronel reclamó la presencia de ella y del nuevo amigo.

Lo primero pudo ser, pero la mujer proveyó otra versión a los funcionarios.

Como pudo, Coronel transmitió a la fiscal su deseo: "Discúlpeme que la haya hecho venir doctora. Yo solo quiero que no entre nadie más a mi casa porque están mis hijos".

No lo dijo, pero para la fiscal Coronel no lucía fuera de sí y su posición hasta fue digerida como entendible.

Convencida ya que el hombre no se lanzaría al asfalto, Mussi tomó un rol de pacificadora.

Sin eufemismos, bajó línea a ella y a él. A la primera, habría instado a no enviar mensajes confusos con sus actos. Ya que no se puede pedir una separación a un ex y, a la vez, instarlo a volver a la misma casa.

Hijos, la prioridad

Del mismo modo, la funcionaria habría manifestado a Coronel que lo vital son sus hijos y que no hay crisis sin solución.

Exhortó a que busque contención en su familia. Asuma con madurez que un proceso está llegando a su fin, pero que en él hay cinco hermosos hijos.

Posteriormente, dialogó con el hermano de Coronel, quien cedió su vivienda para que éste fije su residencia en estos días, hasta tanto resuelva su futuro.

No fue todo. También Mussi reclamó que la prohibición de acercamiento sea para ambos. Así, la mujer no puede acercarse al hombre, mucho menos procurar contactarlo por ninguna vía.

Finalmente, trascendió de fuentes policiales, esta semana la "pareja" en disolución tendrá que pulir el día después y resolver cómo garantizará que ninguno dejará de lado su responsabilidad de padre y deber para con los hijos.