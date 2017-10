Eximición e internación por una supuesta depresión

09/10/2017 -

Mal pensó Sabrina Chávez cuando dedujo que la denuncia la libraría de todos los males y de la furia de Ibarra.

Por el contrario, ni bien supo que sus escándalos y bravuconadas habían sido judicializadas, cargó de nuevo en contra de Chávez.

Rápido, por las dudas, también pidió respaldo legal y un abogado interpuso un recurso de eximición de prisión.

Convencido de que éste lo impermeabilizaría de cualquier detención, enfrentó a los policías que lo buscaban para mandarlo a la sombra.

"Si no me escapo"

Sin embargo, el relato de Chávez ("si no me escapo me mata") delató que éste no se quedará de brazos cruzados.

Penalmente, se presume que Ibarra cometió dos delitos, fragilizando con ello los alcances de la eximición.

Ya sosegado, ayer Ibarra permanecía internado en el nosocomio local.

Un informe médico diagnosticaría "depresión" y otros problemas psicológicos.

En el mismo documento, el profesional habría instado a la Fiscalía a no moverlo (trasladarlo) al menos por las próximas 48 horas.

Hoy, Baena priorizará el camino a seguir. Es posible que requiera un nuevo informe médico, o bien que Ibarra sea "mudado" a un hospital en esta capital. Así enfrente la causa penal y reciba atención médica las 24 horas.