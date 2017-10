Mario Vargas Llosa se manifestó contra "la peor de las pasiones"

09/10/2017 -

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, tomó la palabra al finalizar la manifestación para hacer un alegato a favor de la libertad, contra "la peor de todas las pasiones, la pasión nacionalista", dijo.

"Desde hace tiempo el nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña. Estamos aquí para pararlo", remarcó Vargas Llosa, quien se refirió a los manifestantes como "catalanes democráticos, que no creen que son traidores los que piensan distinto a ellos (...); y que cree en la democracia, en la libertad, en el Estado de derecho y la Constitución".

"No están solos", subrayó Vargas Llosa a los no secesionistas, tras advertir a Puigdemont que no necesitará mucho más que una "conjura golpista" para acabar con España.

El expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, por su parte, hizo un llamado a "rehacer la convivencia y defender el pluralismo político", roto por los independentistas.

"Todos tenemos un poco de culpa por haber callado en masa", añadió, y recriminó a los empresarios catalanes que no hayan dicho lo que iban a hacer, ante la actual huida en masa de empresas y bancos, que ya genera pánico en la sociedad catalana.

"Esto no se resuelve con declaraciones unilaterales, ni sólo con orden público. Van contra los valores de la Unión Europea, y Cataluña, España y Europa lo pagarán muy caro", acentuó.