Masiva e histórica marcha contra la independencia de Cataluña

Fotos MULTITUD. Los organizadores de la manifestación contra la secesión estimaron que se congregaron 950.000 personas.

09/10/2017 -

Una multitudinaria manifestación en Barcelona contra la secesión y en reivindicación de la unidad de España mostró ayer la fractura social de Cataluña, a sólo dos días de la fecha en que el Parlamento catalán, de mayoría independentista, podría consumar el acto de ruptura definitivo.

A una semana del referéndum unilateral celebrado bajo prohibición, en el que según cifras del gobierno catalán más de 2,2 millones de personas -menos del 50% del electorado- apoyaron la secesión, quienes la rechazan salieron a la calle para reclamar al Ejecutivo regional de Carles Puigdemont que no declare la independencia de forma unilateral.

Bajo el lema "Prou, recuperemos la sensy" (Basta, recuperemos la sensatez) la movilización -que reunió a 950.000 personas según Sociedad Civil Catalana, entidad organizadora, y 350.000 de acuerdo a la Guardia Urbana, transcurrió por la Vía Laietana, una de las principales avenidas del centro de Barcelona hasta el Parque de la Ciudadela, en las inmediaciones del Parlamento catalán.

Al grito de "Viva España, y Visca Catalunya (Viva Cataluña)", "Cataluña es España" y "Puigdemont a prisión", los manifestantes con numerosas banderas españolas y catalanas y de la Unión Europea, marcharon en un clima de tranquilidad, sin incidentes.

"Es necesario que nos escuchen, en Cataluña no sólo hay independentistas, y aquí no nos manifestamos sólo por ser españoles, yo estoy defendiendo que todos tenemos derechos, y no quiero que me impongan la independencia", dijo a Télam Sara González, una joven catalana que viajó a Barcelona desde Francia para manifestarse.

"Todos los países necesitan cambios, reformas, está claro que estamos ante una crisis inédita y hay mucha tensión, pero se vendió la idea que todo se soluciona con más dinero para Cataluña, con la ruptura, y hay otras formas, y lo principal es que nos respetemos todos", añadió Sara.

La cabecera contó con la presencia de figuras del ámbito cultural y político como el líder del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, el líder de Ciudadano, Albert Rivera, el ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell y el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.