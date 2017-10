¿Qué son las alergias de los ojos? (1ª parte)

09/10/2017 -

Las alergias de los ojos, llamadas conjuntivitis alérgicas, son una condición común que ocurre cuando los ojos reaccionan a algo que les irrita (alérgeno). Los ojos producen una sustancia llamada histamina para combatir el alérgeno. Como resultado, los párpados y la conjuntiva – la membrana delgada que recubre el interior de los párpados y la parte blanca del ojo (esclerótica) – se tornan rojizos e hinchados, y producen comezón, lagrimeo y ardor. A diferencia de la conjuntivitis bacteriana o viral, la conjuntivitis alérgica no se transmite de persona a persona.

Por lo general (aunque no siempre), las personas que sufren de alergias de los ojos también sufren de alergias nasales, las cuales son acompañadas de congestión nasal, comezón en la nariz y estornudos. Usualmente, es una condición temporal (aunque aguda), asociada con las alergias estacionales. Sin embargo, en otros casos, las alergias de los ojos pueden desarrollarse por exposición a irritantes ambientales, tales como caspa de mascotas, el polvo, el humo, los perfumes, o inclusive alimentos. Si la exposición es continua, las alergias pueden ser más severas, produciendo ardor y comezón significativo e incluso sensibilidad a la luz.

Síntomas

Los síntomas oculares más comunes de alergia son: enrojecimiento de los ojos, hinchazón o comezón; ardor o lagrimeo de los ojos; y sensibilidad a la luz

Si la alergia ocular es acompañada por una alergia nasal, usted puede experimentar otros síntomas tales como congestión nasal, comezón en la nariz y estornudos, al igual que dolor de cabeza, comezón o dolor de garganta, o tos.

Causas

Una alergia existe cuando el sistema inmunológico del cuerpo reacciona a algo que es normalmente inofensivo, llamado alérgeno. Cuando un alérgeno entra en contacto con el ojo, ciertas células del ojo (llamadas mastocitos o células cebadas) liberan histamina y otras sustancias para combatir el alérgeno. Esta reacción hace que sus ojos se tornen rojos, y que haya comezón y lagrimeo.

Muchas alergias oculares son una respuesta del cuerpo a los alérgenos presentes en el aire - en zonas interiores o abiertas - tales como el polvo, la caspa animal, el moho o el humo. Algunos de los alérgenos en el aire más comunes son el polen de hierba, de ambrosia, y en general de los árboles, que contribuyen al desarrollo de alergias estacionales.

Las reacciones alérgicas a los perfumes, cosméticos o medicamentos también pueden causar que los ojos tengan una reacción alérgica. Algunas personas pueden ser alérgicas a los productos químicos persevantes presentes en gotas lubricantes. Estas personas deben usar gotas libres de químicos persevantes.

A veces, los ojos pueden reaccionar a otros alérgenos que no necesariamente entren en contacto directo con el ojo, presentes en algún tipo específico de alimentos o picaduras de insectos.

En algunos casos, las alergias de los ojos pueden ser heredadas de los padres. Se es más propenso a desarrollar alergias si ambos padres las tienen, en lugar de sólo uno.

Diagnóstico

Para proporcionar el tratamiento adecuado, su oftalmólogo revisará si sus síntomas están relacionados con una infección en los ojos o una conjuntivitis alérgica. Él o ella puede diagnosticar una conjuntivitis alérgica fácilmente mediante un examen de ojos y conociendo su historial médico, incluyendo la historia y antecedentes familiares con respecto a alergias.

Su oftalmólogo le examinará los ojos con un microscopio con lámpara de hendidura para verificar si hay signos de alergias oculares, tales como hinchazón de los vasos sanguíneos en la superficie del ojo. Si sus alergias son graves, o si no está completamente claro que tiene conjuntivitis alérgica, su oftalmólogo puede optar por la prueba para el tipo específico de células blancas de la sangre (llamadas eosinófilos) que aparecen en las zonas del ojo, donde hay una reacción alérgica a algo. Este examen se hace raspando suavemente una pequeña área de la conjuntiva y la prueba de este tejido para eosinófilos.

Tratamiento

La clave para el tratamiento de alergias de los ojos es evitar o limitar el contacto con la sustancia que causa el problema. Pero usted tiene que saber lo que debe evitar. Si es necesario, un alergista puede realizar una prueba cutánea o de sangre para ayudar a identificar alérgenos específicos.

Evite los alérgenos

Si el polen es un alérgeno para usted, evite salir al aire libre tanto como sea posible cuando los índices de polen sean más altos (en general, a media mañana y temprano en la tarde) y cuando sopla el viento levante polen a su alrededor. Cuando esté al aire libre, el uso de anteojos o gafas de sol puede ayudarle a prevenir que el polen entre a sus ojos.

Para ayudar a minimizar la exposición al polen y otros agentes irritantes mientras está en áreas interiores, mantenga las ventanas cerradas y use aire acondicionado, tanto en su coche como en el hogar. No utilice ventiladores de ventana, ya que éstos pueden traer polen y otros alérgenos hacia áreas interiores. Mantenga sus unidades de aire acondicionado limpias para evitar ciclos de alérgenos en áreas interiores.

Si el moho le causa alergias, recuerde que la humedad alta puede causar el crecimiento de moho. Trate de mantener el nivel de humedad en su casa entre un 30 y un 50 por ciento. Limpie las áreas de alta humedad como sótanos, baños y cocinas con frecuencia, y considere el uso de un deshumidificador en lugares particularmente húmedos (como un sótano). l

Si el polvo en la casa le provoca una conjuntivitis alérgica, trate de no exponerse a los ácaros del polvo, sobre todo en su dormitorio. Use cobijas especiales para reducir los alérgenos en su cama – especialmente en las almohadas - y así mantener los ácaros del polvo alejados de su piel. Lave sus tendidos de cama con frecuencia, usando agua caliente a por lo menos 130 grados F. Al limpiar sus pisos, en lugar de utilizar un trapo para el polvo o una escoba, use un trapeador o un trapo húmedo para atrapar los alérgenos.

Si las mascotas son una fuente de alergias para usted, trate de mantenerlas fuera de la casa en cuanto sea posible. Es especialmente importante no permitir a un animal doméstico en su dormitorio, de modo que usted pueda dormir en una habitación libre de alérgenos. Considere la posibilidad de instalar pisos de madera o baldosín en lugar de alfombra, la cual atrapa la caspa dejada por sus mascotas. Lávese siempre las manos después de tocar a un animal doméstico, y lave la ropa que ha sido expuesta a los animales. Por último, siempre evite frotarse los ojos; esto sólo ayuda a que se irriten más.

Lágrimas artificiales

Las lágrimas artificiales pueden ayudar a aliviar alergias oculares temporalmente, ayudando a limpiar los alérgenos del ojo. Además, alivian la resequedad e irritación en los ojos, proporcionando humedad a estos. Las lágrimas artificiales están a su disposición sin prescripción médica, y pueden ser utilizadas cuantas veces lo necesite.

Descongestionantes (con o sin antihistamínicos)

Los descongestionantes reducen el enrojecimiento de los ojos producido por alergias. Se consiguen en forma de gotas para los ojos, sin prescripción médica. Pueden ser vendidos simplemente como descongestionantes, o como descongestionantes con antihistamínicos, que alivian la comezón ocular. Este tipo de gotas para los ojos no debe utilizarse por más de dos o tres días, ya que el uso a largo plazo aumenta los síntomas de irritación.

Antihistamínicos orales

Los antihistamínicos orales pueden ser de alguna utilidad para aliviar comezón en los ojos. Sin embargo, pueden causar resequedad en los ojos secos e incluso empeorar los síntomas de una alergia ocular.

Antihistamínicos / Estabilizadores de mastocitos

Son gotas para los ojos con un antihistamínico para aliviar la comezón y estabilizar los mastocitos (células cebadas), ayudando a prevenir alergias de los ojos. Se utilizan dos veces al día para aliviar comezón, enrojecimiento, lagrimeo y ardor.

Corticosteroides

Son gotas de esteroides que pueden ayudar a tratar los síntomas alérgicos del ojo, crónicos y severos, tales como comezón, enrojecimiento e hinchazón.

Inmunoterapia con inyecciones

Si los síntomas no son controlados evitando alérgenos, gotas para los ojos o medicamentos, la inmunoterapia (vacunas antialérgicas) puede ser una opción para el alivio de las alergias oculares. Por medio de la inmunoterapia, usted recibe vacunas con dosis muy pequeñas de alérgenos, las cuales se van aumentando progresivamente para así ayudar a que el cuerpo se vuelva inmune a dichos alérgenos.

Su médico le puede ayudar a determinar qué tratamientos son los mejores para usted.