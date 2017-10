U2 festeja los 30 años del celebrado disco "The Joshua Tree" en La Plata

09/10/2017 -

La banda irlandesa U2 se presentará el martes y miércoles próximos en el Estadio Único de La Plata dentro de la gira mundial "The Joshua Tree Tour 2017", que celebra los 30 años de la edición del quinto disco de estudio del grupo, el más exitoso de su historia y considerado de manera unánime por la crítica como su mejor trabajo.

Se trata de la placa que contiene clásicos como "With or without you", "I still haven’t found what I’m looking for" y "Where the streets have no name", y que significó la segunda producción de la banda con el famoso productor Daniel Lanois.

Será la cuarta vez en su historia que el grupo integrado por Bono, en voz; The Edge, en guitarras; Adam Clayton, en bajo; y Larry Mullen Jr., en batería; visitará nuestro país, en donde ya se presentó en los años 1998, 2006, en la cancha de River Plate, y en 2011, en el mismo escenario en donde actuará el próximo martes y miércoles.

El grupo tocará en vivo, en esta gira, el tema "Red hill mining town", nunca antes interpretado sobre el escenario.